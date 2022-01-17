愛子小海綿5歲生日 黃曉明卡點送祝福

黃曉明卡點為兒子小海綿慶祝5歲生日。（取材自微博）

中國男星黃曉明日前凌晨在社交平台卡點為兒子小海綿慶祝5歲生日。網友看了黃曉明發出的生日動態，紛紛留言祝綿綿生日快樂。還有網友表示希望孩子帥氣開心每一天，也期待黃曉明能帶來更多的優秀作品。

貓眼娛樂報導，黃曉明和baby在2009年就傳出了緋聞 ，不過兩人並未承認，而是低調的發展感情。他們在2015年舉行了隆重的婚禮，幾乎有半個娛樂圈的人都前往參加祝福。兩人婚後一度非常恩愛，經常合體出席活動，簡直是形影不離，不過近年來卻鮮少同框，傳出婚變的傳聞。

Baby參加北京衛視春晚的錄製時，手上的婚戒尤為吸睛。（取材自微博）

此前，baby參加北京 衛視春晚的錄製，一身粉色的公主裙甜美優雅，手上的鑽戒卻尤為吸睛。這枚戒指正是黃曉明送給她的婚戒，看來兩人的感情還是非常的恩愛。

黃曉明也曾在節目中提到，自從有了孩子之後，回家都會把時間用來帶娃陪孩子。他直言現在是孩子最好玩的時期，經常會說出一些金句，而且還會對他表白，讓他非常的感動。

黃曉明在參加「中餐廳」的錄製時，還在節目中感嘆baby實在是太偉大了，非常不容易。提到生產時的記憶，他還表示自己當時恨不得替老婆生產。