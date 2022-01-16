搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

李嘉欣突然生病，嚇壞一票粉絲。（取材自Instagram）

51歲香港 女星李嘉欣無預警住進加護病房，她日前在Instagram貼出在加護病床的照片，躺在加護病房床上的她，手上插著針管，身邊也有無數機器，在經歷48小時的生死關頭後，她打起精神帶著微笑向醫護道謝，也對疲於奔命的家人感到抱歉，港媒則報導她有四器官被重創。

綜合媒體報導，李嘉欣透過工作人員發表聲明，先感謝外界關心，事發突然，讓家人擔心了很抱歉。她提到自己在日前凌晨感到心跳加速，感覺呼吸不到空氣，再加上有點浮浮的，趕緊聯絡認識的醫生接受檢查，發現血壓 到達不能量度程度，含氧量十分低，要馬上去醫院。

經心臟胸肺及腎科醫生聯診後，馬上送入ICU抽肺積水，當時心肺肝腎功能已差不多停頓，幸好頭腦仍然清醒，如果血液不能到達腦部就會變植物人。醫生還對她說「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」，如今她已經可以回病房休養。

李嘉欣通過工作人員表示，入院和她先天性心臟結構問題有關，這次血壓驟降，讓她的肝臟、腎臟、心臟、肺部等重要器官皆受到影響，也呼籲網友愛護身體，「關心自己的身體，沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利，遇到任何事都要保持正能量，祝願大家身體健康。」

醫生說好消息是李嘉欣生命力很強，肺積水抽出後情況有所好轉，心跳開始慢下來，其他功能也慢慢開始恢復，但仍不是理想程度。

後來有專業人士分析，李嘉欣突然生病，很大可能與她的生活習慣有關。是因為經常節食、且大量運動，減肥過度所引起的體力不支、身體過瘦，導致身體突然垮掉。