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與小19歲女友拍婚紗好事近？李亞鵬曖昧回應

記者陳建嘉／綜合報導
李亞鵬(右)傳與小19歲的大陸超模女友海哈金喜(左)梅開二度。(取材自微博)
李亞鵬(右)傳與小19歲的大陸超模女友海哈金喜(左)梅開二度。(取材自微博)

50歲的大陸男星李亞鵬跟小19歲的超模海哈金喜交往期間，愛得火熱，年齡似乎從來不是他們之間的絆腳石。交往期間，他們游山玩水，走遍了祖國的大江南北，交往短短時間，李亞鵬就視她為人生另一半。

李亞鵬2013年和天后王菲離婚後，異性緣極佳，近日被爆出梅開二度，和超模女友海哈金喜傳出再婚喜訊，有網友直接上微博詢問，卻引來意外回應。

陸媒指出，李亞鵬和海哈金喜交往近2年，拍攝婚紗照當天李亞鵬穿著黑色西裝搭配蝴蝶結領結，和朋友在抽菸時還舉起左手給友人看戒指。海哈金喜則穿著白色合身婚紗在棚內拍攝，兩人拍到天黑才結束離開。

有一名網友直接留言「聽說你要結婚了」，李亞鵬則親自回應「別嚷嚷了，看見了」，沒有正面承認或否認，普遍被認為是默認，紛紛驚呼，「這應該是承認了吧」、「承認，只是希望這件事低調進行」。

今年32歲的海哈金喜來頭不小，曾獲得第61屆世界小姐中國區總決賽超模單項賽冠軍，是專業模特兒及演員，曾在「那年花開月正圓」飾演吳家東院的丫鬟夏蓮。

海哈金喜高挑出眾的身材，高冷前衛的氣質跟王菲年輕時頗有幾分相似，一看就是李亞鵬喜歡的那種類型。

李亞鵬曖昧回應網友。(取材自微博)
李亞鵬曖昧回應網友。(取材自微博)
李亞鵬(右)傳與小19歲的大陸超模女友海哈金喜(左)梅開二度。(取材自微博)
李亞鵬(右)傳與小19歲的大陸超模女友海哈金喜(左)梅開二度。(取材自微博)

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