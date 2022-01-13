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「片酬僅10萬」獲沈騰金援50萬？ 李立群：沒聽過

娛樂新聞組／綜合報導
李立群(圖)被爆在拍攝「西虹市首富」時片酬只有10萬元，沈騰因此補貼他50萬元。（取材自微博）
李立群(圖)被爆在拍攝「西虹市首富」時片酬只有10萬元，沈騰因此補貼他50萬元。（取材自微博）

台灣演員李立群日前被大陸網友爆料，2018年到演出電影「西虹市首富」時片酬只有10萬人民幣(約1.57萬美元)，讓沈騰看不下去「出手金援」補貼50萬元。對此，他日前在社交平台上發文，否認傳聞，引起熱議。

貓眼娛樂報導，近日網上有爆料稱，李立群在拍攝「西虹市首富」時片酬只有10萬元，而沈騰的片酬則高達3000萬元，女主角宋芸樺也有800萬元，差距十分懸殊。

雖然李立群在片中出場時間只有三分鐘，但其他出場時間也只有3分鐘的演員卻拿到了100萬元，還是友情價，最後沈騰看不下去，自己掏腰包拿出了50萬元給李立群。

讓許多民眾看了此則消息忍不住表示，「李立群一個老戲骨怎麼可以只有10萬元」、「沈騰人也太好了吧」、「這個片酬的高低也差太多」，在網路上引起討論熱潮。

沒想到，李立群看了網友的這一則爆料後，親自轉發回應表示，自己都沒聽過有多給他錢的事，「哈哈哈！隨他們說去吧！」直接嘲諷造謠者。直接否認了沈騰給他50萬元救援一事，隨後該名網友也把假消息的貼文給刪掉，讓粉絲湧入安慰他「老師別放在心上，他們就是愛造謠」。

他則高EQ再一次回覆，表示自己只是剛好看到，才會順道把話講清楚，引起熱議。

網友們紛紛在評論區裡留言勸李立群別生氣，營銷號就會編故事，日常喜歡造謠，還有人吐槽這種謠言對沈騰不好，也折了李立群的臉面。

據某些網友和媒體的爆料，娛樂圈裡確實有許多天價片酬的情況，比如早前鹿晗就被曝拍攝「擇天記」時片酬高達一個億，倪妮在拍攝「天盛長歌」中的片酬接近9800萬元，「如懿傳」裡霍建華和周迅兩位主演的片酬加起來高達1.5億元。

ETtoday報導，資深演員李立群縱橫演藝圈超過40年，演出過許多膾炙人口的電視劇，精湛的深厚演技加上深具磁性的嗓音，至今仍是不少人心目中的戲精代表，更有著「台灣老戲骨」之稱，曾在1981年獲得金鐘獎最佳男演員獎。

李立群被爆在拍攝「西虹市首富」時片酬只有10萬元，沈騰(圖)因此補貼他50萬元。...
李立群被爆在拍攝「西虹市首富」時片酬只有10萬元，沈騰(圖)因此補貼他50萬元。（取材自微博）

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