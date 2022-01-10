五官精緻 劉燁11歲混血兒撞臉網紅丁真

劉燁兒子劉諾一五官深邃，被指撞臉網紅丁真。（取材自微博）

日前有網友在社交平台曝光了中國男星劉燁兒子劉諾一的近照。視頻中，諾一對著鏡頭做出搞怪表情，性格活潑又可愛，一口東北話超級流利。不過他的混血五官十分精緻，已經長成了俊朗的小帥哥，顏值像法國籍媽媽更多一些。

貓眼娛樂報導，11歲的諾一正在讀小學，平時非常的低調，很少在公眾場合現身。此前曾有網友指出諾一撞臉了網紅「甜野男孩」丁真，兩人的笑容都非常的純潔，五官也很深邃。

劉燁兒子劉諾一五官深邃，被指撞臉網紅丁真。（取材自微博）

網友看了諾一的近況，有人直呼讓劉燁還給我們靦腆的小王子，也有人調侃說兒子會多種語言，長得又帥，劉燁肯定更嫉妒了。

劉燁畢業於中央戲劇學院，23歲獲得金馬影帝，26歲獲得金雞影帝，在一眾男演員當中，起點高獎項也高。他曾帶著兒子諾一參加過親子 節目「爸爸去哪兒」，由於混血精緻的長相和溫柔可愛的性格得到了廣泛喜愛。

除了專心事業外，劉燁對於家庭也非常上心。此前他還曬出一家人的合影為老婆慶生，全家共同看電影 ，度過了其樂融融的時光。諾一的身高差不多已經到了爸爸的肩膀，霓娜也有了大女孩的樣子，一家人的打扮樸素低調，完全沒有明星的架子。