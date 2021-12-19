5年前早爆「王力宏召妓」沒人信 第一狗仔揭始末

卓偉偷拍過不少明星。（取材自中國娛樂網）

王力宏 宣布離婚後，前妻李靚蕾 17日深夜以長文踢爆他私下混亂的感情生活，但其實有關王力宏私生活的爆料，早在幾年前就有狗仔揭露過。過去被稱為「大陸第一狗仔」的卓偉日前再度發文提及此事，還原2016年爆料的始末，網友讀完後讚嘆留言：「原來卓偉才是娛樂圈唯一說真話的人。」

大陸一名記者在朋友圈發現，卓偉發文評論這起事件，他稱2016年秋天有一位台灣的狗仔攝影 師提供了王力宏夜會嫩模、涉嫌召妓的爆料影片，當時他雖震驚，但還是頂住壓力公開，只是當時因為缺乏關鍵性證據，以及大眾對王力宏完美偶像形象的信任，王力宏以一句假新聞帶過，大眾也對其說法深信不疑。

後來王力宏和李靚蕾結婚，卓偉坦言希望他已經浪子回頭，當一名稱職的好丈夫、好爸爸，但在17日看到李靚蕾的文章後，對其婚後遭遇感到不平，也對王力宏失望，同時支持李靚蕾的勇敢發聲，他說：「李靚蕾女士表示要做自己孩子最堅強的倚靠和最好的榜樣，我祝福她能夠做到，我相信她也一定能夠做到！」

最後卓偉以一首詩送給李靚蕾，「山盟海誓恨匆匆，良緣卻是一場空，嚴冬難擋春蕾綻，真相終顯歲月中。」

以下為卓偉朋友圈全文：

2016年秋台灣的一位狗仔攝影師向我提供了王力宏夜會嫩模和涉嫌召妓的爆料視頻，我在震驚之後，頂住壓力在《全明星探》APP和優酷《全明星直播》節目中報導了出來，因為缺乏關鍵性證據，加上大眾對王力宏完美偶像形象的信任，大部分人選擇了不相信，王力宏以一句假新聞便輕鬆過關。

後來王力宏先生與李靚蕾女士喜結良緣，生兒育女，我內心也希望他浪子回頭，成為一位好丈夫和好父親。昨天深夜看完李靚蕾女士的微博長文，一方面為她婚後的遭遇感到不平，一方面對王力宏的寡情薄義非常失望，我支持李靚蕾女士勇敢發聲，揭露真相，我敬佩李靚蕾女士懷有的社會責任感和堅忍付出的品格。李靚蕾女士表示要做自己孩子最堅強的倚靠和最好的榜樣，我祝福她能夠做到，我相信她也一定能夠做到！

文末按慣例做小詩一首贈送給李靚蕾女士：山盟海誓恨匆匆，良緣卻是一場空，嚴冬難擋春「蕾」綻，真相終顯歲月中。