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郎朗的鋼琴家老婆吉娜發專輯 收錄搖籃曲、南韓童謠

中央社／台北16日電
郎朗與老婆吉娜。（取材自微博）
郎朗與老婆吉娜。（取材自微博）

韓裔德籍鋼琴家吉娜．愛麗絲出版首張專輯「愛麗絲的音樂仙境」，收錄作曲家布拉姆斯「搖籃曲」，愛麗絲表示，當她成為媽媽，發現「搖籃曲」的重要性就是能帶給現代人安慰。

環球唱片古典部總監傅慶良今天接受媒體訪問時表示，鋼琴家吉娜．愛麗絲．雷德林格（Gina Alice Redlinger）實體專輯將於23日出版，由夫婿也是知名鋼琴家郎朗擔任製作人。

愛麗絲在接受線上媒體訪談時表示，新專輯核心主題「愛麗絲的音樂仙境」與她的生活息息相關。2019年與郎朗結婚之後，2020年做了媽媽，「『搖籃曲』不但對孩子們很重要，成年人聆聽也很必要，現代人每天都很忙，這些作品可以讓人獲得安慰。」

愛麗絲1994年出生於德國，母親是南韓人，4歲開始彈奏鋼琴，8歲起在歐洲舞台演出，2004年在威斯巴登國際鋼琴比賽、慕尼黑青年鋼琴大賽等比賽中獲獎，深具潛力，不過世人多將目光投注於她與鋼琴家郎朗的婚姻，愛麗絲婚後定居於中國。

這張「愛麗絲音樂仙境」（Wonderworld）獨奏專輯中，收錄30首涵蓋各流派的曲目，包括帕海貝爾「D大調為弦樂與數字低音而寫的卡農」、德布西「為鋼琴而寫的圓舞曲（比緩板更慢） 」與馬克斯．李希特的A Catalogue of Afternoons 等等，愛麗絲也放了一首自創曲Encore，展現自己的創作才華，專輯充滿動人旋律與浪漫情感。

在南韓發行的版本當中，愛麗絲特別收錄2首南韓傳統童謠「親愛的媽媽和親愛的姐姐」和「半月」，她表示這些都是小時候媽媽唱給她聽的。

專輯中，愛麗絲也與郎朗四手聯彈布拉姆斯「降A大調圓舞曲」，愛麗絲表示，郎朗不但是她生活上的伴侶，同樣也是她音樂上的導師，是靈魂伴侶也是最好的朋友，「我不會覺得在郎朗身邊我被忽視，但我會提醒自己，要對自己更加嚴格，努力做到最好才行。」

南韓 韓裔 德國

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