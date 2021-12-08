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楊千嬅舉家遷居上海 9歲兒入讀貴族學校

娛樂新聞組╱綜合報導
楊千嬅這幾年的工作多以內地綜藝節目為主。(取材自微博)
楊千嬅這幾年的工作多以內地綜藝節目為主。(取材自微博)

港星楊千嬅近年頻與老公丁子高接陸綜真人秀，為了減少兩地往返需要隔離，已全家遷居上海，並讓九歲兒子丁進諾就讀當地貴族名校。

綜合媒體報導，相比於香港，近年內地演藝機會更多，且酬金可觀，因此不少香港藝人將事業重心轉向內地，甚至舉家移居內地，包括蔡少芬、應采兒、鄭希怡、楊千嬅等人。

報導稱，楊千嬅在內地活動主要以綜藝節目為主，包括「妻子的浪漫旅行3」、「做家務的男人3」、「我們的歌3」、「誰是寶藏歌手」、「導演請指教」等，還亮相不少晚會獻唱，行程緊密。

由於長期與家人分隔兩地，加之疫情緣故，往返內地又要隔離，非常不便，因而一家三口遷居上海。她提到今年4月，曾帶兒子一起在酒店隔離，連續相處14天，她直言通過每天24小時互相的觀察，多了很多機會與兒子聊天，兒子也更了解她這個媽媽。

據稱，丁進諾在隔離期間也掌機拍攝媽媽楊千嬅煮義大利麵。楊千嬅覺得這次隔離使得兒子成長，也懂得了照顧自己。她還希望孩子以後也能懂得煮麵給她吃。

坊間有指丁進諾就讀於「上海耀中國際學校」，該校採用獨特的雙語和多元文化教學模式，鄭希怡女兒梁子柔以及陳小春、應采兒的兒子Jasper都是該校學生。根據該校網站顯示，小學一至四年級學費每年約35萬港元，非常昂貴。

香港 義大利 陳小春

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