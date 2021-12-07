拒商業活動、掏腰包拍戲 八料影后顏丙燕無悔

顏丙燕是娛樂圈罕見的八料影后。(取材自微博)

囊括金雞獎、華表獎、金鷹獎等大獎的顏丙燕，是娛樂圈罕見的八料影后，相比表演上的多元與出色，私下的她不僅拒絕一切商業活動，還經常自掏腰包搭錢拍戲，但顏丙燕無怨無悔。

貓眼娛樂報導，顏丙燕直言接受不了一切和演戲無關的事情，無論是廣告還是綜藝，都不會參加。她覺得演員應該保持對表演的純粹，一旦有了走捷徑賺快錢的經歷，就很難再專注表演了。

她透露，自己經常會自掏腰包搭錢拍戲，因為很多年輕導演 十分困難，好不容易才拉到投資，實在是不好意思開口要錢；比如之前拍攝「萬箭穿心」，角色需要的兩個頭套都是她掏錢做的，化妝團隊也是她自己請的。有網友特別喜歡顏丙燕的低調，為這樣純粹、有堅守的人點讚。

顏丙燕曾憑「愛情的牙齒」獲得金雞影后，以「萬箭穿心」獲得華表獎、北京 大學生電影節等七個影後大后，是娛樂圈罕見的八料影后；她還多次提名 飛天視后，白玉蘭視后，演技非常出眾。

48歲顏丙燕至今還是單身，關於擇偶標準，她稱自己沒有什麽要求，就是因為不知道，所以才嫁不出去。她還透露自己以往的每任男友都不是一個類型，對愛情保持順其自然的態度。

據報導，最初顏丙燕只是把演戲當成副業，後來因為熱愛，一心一意地去拍戲，就在她演藝事業看好時，母親患上了病。後來，她發現「愛情的牙齒」這部作品十分符合當時自己的心境。

顏丙燕在片中有一場墮胎戲，由於沒有生育經驗，她反覆琢磨，為了求好，甚至不惜重拍。這部作品讓她直接拿下金鷹獎。