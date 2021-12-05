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趙麗穎新作爆抄襲日劇「Legal High」海報幾乎一樣

娛樂新聞組／綜合報導
「誰是兇手」由董子健、肖央、趙麗穎領銜主演。（取材自微博）
「誰是兇手」由董子健、肖央、趙麗穎領銜主演。（取材自微博）

中國女星趙麗穎主演的網劇「誰是兇手」近日播出，但第一集都還沒上線就陷入了疑似抄襲的尷尬境地。有網友質疑，「誰是兇手」的宣傳海報抄襲日劇「Legal High」，劇方相關單位緊急對此澄清「是無意」，但還是刪除這版海報。

劇組近日釋出的卻引起的輿論爭議，有網友發現海報和日劇「Legal High」海報非常相似。把兩組海報放在一起對比，便會發現，除了色調不同和其中一張海報不同之外，另外兩張宣傳海報幾乎一模一樣，不論是構圖，還是主角的動作與眼神基本上都如出一轍。雖然不能說是百分百抄襲，但要說沒參考，實在很難讓人相信。

「誰是兇手」海報。（取材自微博）
「誰是兇手」海報。（取材自微博）

「Legal High」海報。（取材自微博）
「Legal High」海報。（取材自微博）

話題「#誰是兇手海報和legalhigh海報 」不僅登上微博熱搜，討論度更是超過1300萬，足可見網友對該事件的關注。對此，「誰是兇手」官方微博5日緊急道歉：「真誠地向觀眾道歉，我們會陸續將該系列海報在各傳播渠道刪除。」

海報設計公司道歉：「在海報創意階段，通過概述劇情分析後，我們定出來了設計方向。基於這三人之間撲朔迷離的人物關係,所以我們選用了相對貼合的「論語顏淵」經典之句：非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言。本是無意，但出現創意雷同和排版相似，仍負不可推卸的責任。」

「誰是兇手」講述一起發生在南方四線小城海舟市的連環凶案，在真相塵封了16年之後，與這宗懸案有著千絲萬縷的聯繫的人們，在各自不可告人的秘密中，一起等待真相浮出水面……。

趙麗穎

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