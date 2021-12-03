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阿嬌小時頻頻轉學 自曝沒童年充滿缺失感

娛樂新聞組／綜合報導
容祖兒（中）﹑蔡卓妍（右）和鍾欣潼（左）首度合作綜藝節目。（取材自微博）
容祖兒（中）﹑蔡卓妍（右）和鍾欣潼（左）首度合作綜藝節目。（取材自微博）

容祖兒（Joey）﹑蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）首度合作綜藝節目「因為是朋友呀」，在第一集中，三姐妹大講內心說話，其中阿嬌述說童年時是充滿缺失感的，讓不少網友感到心疼。

香港01報導，「因為是朋友呀」首集就邀請了同公司的大師兄謝霆鋒做嘉賓，四人除了去動物園遊玩之外，還到船上餐廳用餐，容祖兒率先表示他們四人有一個共通點，就是來自單親家庭，接下來就詢問大家的童年算不算上是幸福呢？面對這個問題時大家的臉色其實是沉重的，而阿Sa就率先表示：「我覺得我一直都挺幸福，雖然爸爸媽媽不在一起，我挺能自己跟自己相處的，我也沒有兄弟姐妹。」

而阿嬌的感受就同她截然不同，原來阿嬌的童年是充滿缺失感的，她自爆自己根本沒有童年，當下令到容祖兒感到驚訝，而在旁的阿Sa表示：「她小時候常常就是要轉很多學校。」直到進入公司後阿嬌才找到歸屬感。

阿嬌表示：「我幾乎是沒有童年，我可以說我是進娛樂圈才開始我的生命。我媽媽也沒有照顧得很好，爸爸也不在了。她（媽媽）也不是一個壞人，就是年紀很小的時候就已經有了我，也不太懂怎麼去照顧一個小朋友，教育一個小朋友，所以很多的東西，我也是進娛樂圈之後才慢慢學的，我是沒有安全感的人，你看一開始我進來的時候，我都不太笑，霍汶希每一天都說『快點笑多一點』，不會笑，就是從小就沒有這概念，所以就是我進公司一個大家庭，教了我很多東西。」不少網友聽見之後都大表心疼，揚言童年的缺失是需要一生去治癒的，望阿嬌可以愈來愈好。

阿嬌 動物園 教育

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