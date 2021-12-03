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林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總

娛樂新聞組／綜合報導
林青霞(前排左)曬出一眾港圈好友聚會的照片。（取材自微博）
林青霞(前排左)曬出一眾港圈好友聚會的照片。（取材自微博）

知名女星林青霞近日曬出一眾港圈好友聚會的照片，照片中施南生、張艾嘉、麥嘉、泰迪羅賓、黃百鳴、曾志偉等同框，星光璀璨。

網易娛樂報導，林青霞在文章中調侃黃百鳴數十年不變，「還說一副小生款，練得八塊肌肉，非常健碩。」她還談到了已經去世的演員石天，她表示自己對石天的印象非常好，石天性格很幽默，還曾分給她魚蛋吃，讓她覺得自己好像回到了學生時代，記憶十分美好。其他人也都很懷念石天，他們這次聚會特意給石天留了空位子，散席時還分別向這個空位子告別。

貓眼娛樂報導，照片中可見林青霞等三位女性坐在前面，曾志偉等四位男性站在後面，大家都是滿臉笑容，看得出來玩得很開心，尤其是曾志偉，他笑得牙齒都露出來了，滿臉皺褶也不在意，而且他臉色非常紅，似乎是喝了不少酒。

67歲的林青霞則一如既往的優雅知性，雖然年近70，但皮膚細膩白皙，大眼睛高鼻梁的五官仍能看出年輕時的絕代風華，讓人不得不感慨歲月不敗美人。

據悉，這幾位港圈大佬已經來往多年，麥嘉、黃百鳴和施南生等人一起辦過新藝城，林青霞和他們拍過許多電影，比如「白髪魔女」、「奪命佳人」、「我愛夜來香」和「金玉良緣紅樓夢」等。

網友們紛紛在評論區留言表示這是兒時電影記憶匯總，林青霞還是這麽美，看到曾志偉還是那麽開心。

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