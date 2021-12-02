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IG粉絲數將破百萬 陳法拉放送美背

娛樂新聞組╱綜合報導
陳法拉Instagram即將突破100萬粉絲，大曬露背美照相回饋。（取材自Instagram）
陳法拉Instagram即將突破100萬粉絲，大曬露背美照相回饋。（取材自Instagram）

39歲香港學霸女神陳法拉近年積極在美國發展，演出漫威首部華裔英雄片「尚氣與十環幫傳奇」後，人氣也更上一層樓，Instagram粉絲數即將突破100萬。為了感謝大家支持，她特地曬出美背福利，相當吸睛！

陳法拉特別曬出的美背照中，只見她化著精緻妝容搭配大紅唇，尤其大露背的禮服，讓她的整片白皙美背一覽無遺，散發著性感成熟美，十分吸睛，釣出一大票藍勾勾星友讚嘆，好友鍾嘉欣、陳敏之、胡蓓蔚也都前來留言大讚好美。

而陳法拉也問大家，若破百萬粉絲數時該做什麼，不少網友就建議她開直播互動，當作Instagram粉絲突破100萬的福利。

陳法拉2005年以國際華裔小姐亞軍進入演藝圈，同時也是學霸一枚，不僅高中以全校前十名成績畢業，後進入美國艾文理大學主修市場行銷和國際商務，成功取得學位；而她之前和卡拉OK集團Neway太子爺薛世恒有過一段六年婚姻，在男方一度陷入經濟危機時，陳法拉曾陪他度過難關，雖然最後離婚收場，但雙方仍彼此祝福，2019年她梅開二度，嫁給交往三年的法籍男友Emmanue，今年2月生下一女。

華裔 福利 尚氣

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