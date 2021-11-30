王岳倫摟妹後官宣離婚 暗咬李湘出軌「與意中人白頭偕老」

王岳倫(左)官宣與李湘(右)離婚，隨後秒刪。（取材自微博）

知名女主持人李湘的老公王岳倫，日前被拍到又摟著年輕女子到酒店過夜，引發全網熱議。王岳倫11月30日凌晨在微博 發文「官宣離婚」，雖然秒刪，但不少網友已經看見，針對文中「祝福李湘與意中人白頭偕老」，更讓網友質疑是「反咬前妻出軌」。

貓眼娛樂、網易娛樂報導，王岳倫深夜發文稱：「本人與李湘女士因長期性格不合，多年感情破裂，於今年7月已和平分手，共同撫養王詩齡，並付出全部的愛，對於12年的婚姻終生難忘」。發文的最後，王岳倫還表示「祝福李湘與意中人白頭偕老」，疑似暗示李湘已有新歡。

有網友挖出，李湘9月時曾在視頻帳號曬出一張和異性的合照，附文僅「哈哈」兩字；而視頻中的李湘和男生都穿上白色襯衫，被網友調侃是情侶裝。儘管男方臉部被打碼，李湘的墨鏡卻反射出對方臉蛋的輪廓。

李湘曾在視頻出一張和異性的合照，被網友調侃是情侶裝。（取材自微博）

10月13日是李湘和王岳倫最後一次互動，一起為女兒慶祝生日；但王詩齡的照片是舊照，足見近幾個月夫妻倆並沒有過多互動，為了孩子選擇和平相處。此外，有網友發現王岳倫在社交帳號上刪光了表白李湘的發文，只剩下了自己和女兒相關的內容，夫妻倆合夥的企業也已註銷。

李湘曾被稱為「湖南衛視一姐」，轉型做製片人之後也取得不錯成績；王岳倫相比名氣稍微遜色，是位導演 。兩人於2005年相識，2009年結婚，這也是李湘的第二段婚姻；之後李湘生下女兒，一家三口經常一同參加節目。

近年來李湘與王岳倫的感情問題多次被談論，王岳倫日前被拍到與辣妹一同進出酒店，他摟著對方的肩膀，身旁還有人陪伴，兩人關係看起來不一般。而這已經不是王岳倫第一次被拍到與女性同框，此前有媒體拍到王岳倫「壁咚」美女，當時李湘還澄清，表示相信老公。