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大S曾被婆婆下馬威：汪小菲是皇族要多擔待

娛樂新聞組／綜合報導
大S與汪小菲在「幸福三重奏」中的甜蜜不再。（取材自微博）
大S與汪小菲在「幸福三重奏」中的甜蜜不再。（取材自微博）

台灣女星大S（徐熙媛）與大陸商汪小菲正式宣告離婚，結束十年婚姻，過去兩家之間曾說過的話，也再度被翻出，像是張蘭就曾說過他們家是滿族人，愛新覺羅的後代，不料S媽一句話，讓張蘭傻眼。

張蘭曾公開表示「汪小菲是皇族」的片段再被挖出。（取材自微博）
張蘭曾公開表示「汪小菲是皇族」的片段再被挖出。（取材自微博）

張蘭過去受訪時就曾透露過，自己有著滿族人血統，因此可說是愛新覺羅的後代，算是皇族，而大S與汪小菲2018年上「幸福三重奏」實境節目時，也提到婆婆張蘭第一次來台北，與S媽見面時就說「梅姐不好意思，我們家就是滿族人，我們家小菲滿族人，就麻煩你們以後多擔待一點」，沒想S媽則機智回應「蘭姐對不起，我聽不懂，我們家就是不滿足人」，張蘭當場傻眼，汪小菲也表示，他在台北常聽到這種笑話。而網友看了則覺得「大清早亡了」，沒必要一直把血統掛在嘴邊。

此外，香港01報導，大S離婚後向外首發聲希望前夫過得比她好，但對離婚一事始終保持沉默的汪小菲就未發聲，不過日前卻被發現終於在粉絲群組作出了回應，只講了兩個字「謝謝」，隻字未提大S，掀來網上不少討論。

隨後他再上貼自己多間新店開幕的地址，從11月開始到明年1月將有九家新店開張，分別在北京﹑上海﹑成都等地，還同粉絲互動：「看看有沒有離大家近的」，似乎已經收拾好心情全心投入工作中。

大S 汪小菲 台灣

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