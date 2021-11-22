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大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

記者林怡秀／即時報導
大S(左)和汪小菲婚姻正式畫下句點。（取材自微博）
大S(左)和汪小菲婚姻正式畫下句點。（取材自微博）

台灣女星大S中國富商汪小菲確定結束長達10年的婚姻關係，婆婆張蘭剛在高鐵上開直播賣貨，大批網友湧入張蘭直播關心大汪離婚話題，張蘭直言「可憐我兒子」，還說汪小菲因為往返北京和台北兩地，核酸檢驗就做了100多次，還說不知道兒子官宣離婚已經上熱搜。

對於兒子恢復單身，張蘭說兒孫自有兒孫福，表示對什麼官宣、熱搜都不關注，「愛上什麼搜上什麼搜，人不餿飯不不餿就行，蘭姐不吃餿飯，再說了，汪小菲都40了我管他呢」，還有網友問她帶不帶孫子，她回「我帶貨，帶我的粉絲寶寶們就行」。

而始終力挺女婿的S媽今被問及女兒訴請離婚一事，她表示自己剛睡醒，不知道發生何事，她回「這是他們的事，他們都這麼大的人了，我不會再幫他們發言，我顧好自己就好了。」表示對於報導她不想回應，謝謝大家關心。

中網友力挺汪小菲「解脱了」

另外，大S和汪小菲確定結束長達10年的婚姻關係，中國網友紛紛湧入汪小菲微博留言支持他。

中國網友在汪小菲微博下留言力挺「解脱了，支持」、「恭喜你，終於不再憋屈，你會遇到更好的舒服的」、「把孩子要回来 带回北京」、「如果真離了我覺得也不怨你，大S人挺好但是確實有點小作」、「離婚也好，安心事業，不用兩頭跑」、「趕離了吧，你們兩個真的，不是同一個平行線上的人」。

張蘭在抖音開直播回應網友提問。（截圖自抖音）
張蘭在抖音開直播回應網友提問。（截圖自抖音）

汪小菲 中國 大S

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