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楊紫官宣分手 老東家股價秒跌 網瘋猜：不滿被接這部戲

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫一人就貢獻經紀公司三成營收。（取材自微博）
楊紫一人就貢獻經紀公司三成營收。（取材自微博）

女星楊紫堪稱「收視靈藥」，作品包括「歡樂頌」、「香蜜沉沉燼如霜」、「親愛的，熱愛的」等，無一不是叫好又叫座。不過她日前宣布和經紀公司「歡瑞世紀」合約到期不續約，而歡瑞世紀開盤後，股價一度下跌4%。

網易娛樂報導，楊紫發文宣布與歡瑞世紀不續約：「感謝這六年來自歡瑞世紀大家庭的支持和陪伴，未來路雖需獨自前行，但我會繼續為我熱愛的事業，更加堅定地勇敢前行。」楊紫宣布「獨立」後，歡瑞世紀隨即回覆，祝福楊紫未來星途璀燦。

來源：YouTube

另據南方都市報報導，對於楊紫是否離開歡瑞世紀，此前一直是投資者關注的焦點。11月時，投資者兩度詢問關於藝人簽約情況，當時楊紫、任嘉倫都是受關注的對象。

根據歡瑞世紀中報數據，藝人經紀是最賺錢的業務，營收超5000萬元人民幣（783.7萬美元），光是楊紫一人就貢獻了超過三成的營收。她官宣解約後，歡瑞世紀股價一度重挫超過4%。

有網友猜測，當初歡瑞世紀幫楊紫接下電視劇「沉香如屑」，根本不是當事人的意願，且長達半年的拍攝打亂原有計畫，成為雙方分手的導火線之一。

據悉，歡瑞世紀目前旗下秦俊傑、任嘉倫、穎兒等藝人，楊紫曾拍攝過多部歡瑞出品的劇，包括「青雲志」「天乩之白蛇傳說」以及今年拍攝的「沉香如屑」。

營收 投資 股價

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