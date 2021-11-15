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受封「美女專業戶」 趙櫻子：美從來不只一種

記者陳慧貞／綜合報導
趙櫻子在「長安諾」中飾演賀蘭茗玉，被迫嫁給愛人的哥哥。（圖：中天娛樂台提供）
趙櫻子在「長安諾」中飾演賀蘭茗玉，被迫嫁給愛人的哥哥。（圖：中天娛樂台提供）

大陸女星趙櫻子接連在多部作品中演「第一美女」角色，受封「絕世美人專業戶」，但紅顏命運多舛，在近期新戲「長安諾」中，她再度演美女，卻被迫納為皇帝妃子，和所愛之人成了「叔嫂」關係，讓網友看了直呼「太虐心！但會看上癮」、「愛人變嫂子！這對太虐了！」。

成毅（左起）、趙櫻子、韓棟主演宮鬥劇「長安諾」。（圖：中天娛樂台提供）
成毅（左起）、趙櫻子、韓棟主演宮鬥劇「長安諾」。（圖：中天娛樂台提供）

趙櫻子曾在「倚天屠龍記」中演過「容貌極美」的黃衫女子，在「琉璃」中演「天下第一美人」東方夫人，近期又因新戲「長安諾」扮演「北境第一美女」，逆天顏值成了「絕世美人專業戶」；宮鬥古裝劇「長安諾」改編自清宮劇「孝莊秘史」，趙櫻子扮演的雍臨郡主賀蘭茗玉，與青梅竹馬大晟九皇子蕭承煦（成毅飾）互許終身，不料卻被皇帝蕭承睿（韓棟飾）納為妃子，從此開啟一段在政治、愛情、親情夾縫中與命運相搏的傳奇人生。

提到獲封「絕世美人專業戶」，趙櫻子謙虛回應：「這個不敢當！美從來就不只一種，而且美也不光只有外在，更重要的是內在的品格。」對於角色處境，她感同身受，「身處娛樂圈，各種聲音都會有，誤會是難免的，畢竟真正瞭解自己的還是身邊人！」但她也表示自己和角色一樣，不會因此氣餒，反而越挫越勇。

「最帥反派」韓棟在「長安諾」中奪走弟弟所愛。（圖：中天娛樂台提供）
「最帥反派」韓棟在「長安諾」中奪走弟弟所愛。（圖：中天娛樂台提供）

「長安諾」除了有「美人」，劇組男演員也皆是高顏值，演員韓棟長相俊美，過去在「步步驚心」中飾演反派九阿哥受關注，在「錦衣之下」、「與君歌」也皆是反派角色，還有網友封他為「最帥反派」，對此，他表示不怕因演太多反派被定型，而是無論什麼角色，都要更專業塑造人物特性最重要。

該劇請來以電影「倩女幽魂」獲金馬獎最佳造型設計獎的陳顧方，擔任造型指導，透過服裝紋理圖案及色彩搭配，突顯女主角賀蘭茗玉從天真爛漫少女蛻變成權傾三朝的太皇太后，讓觀眾在視覺上直接感受到角色的轉變。

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