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馮小剛淚憶往事 靠梅艷芳邀大咖拍「天下無賊」

娛樂新聞組／綜合報導
馮小剛憶述梅姐仗義幫忙的事跡時相當感觸。（視頻截圖）
馮小剛憶述梅姐仗義幫忙的事跡時相當感觸。（視頻截圖）

電影「梅艷芳」12日上映，不少圈中人回憶跟梅艷芳處點滴時都相當感觸，當中包括內地導演馮小剛，他透露當年開拍「天下無賊」，全靠梅艷芳才邀得巨星演出，他談起這段往事時不禁哽咽。

香港01報導，「天下無賊」是2004年的賀歲片，卡司相當華麗，包括劉德華、劉若英、葛優、王寶強、李冰冰及張涵予等，馮小剛透露全靠梅艷芳搭路，才邀得華仔參演：「我在拍『天下無賊』的時候，她很幫忙，那時候她已經病了，到她們家去看她，那時候她已經很瘦，然後她說：『你有什麼需要我可以幫你的』，（我說）我想找張學友演，她就說：『好，我現在就給你落實這事兒』。」

馮小剛說，「我說你病了，你就不要（操勞），你就好好養病，我就是來陪你聊聊天，她就當時給張學友打電話，（然後問我）『你還找誰，我幫你找』，那我也想找劉德華，她說：『好，我幫你聯繫』，我們從內地來的，她積極的搭這個橋，因為她說：『我是（香港）演藝協會的會長，這是我份內的事，你還需要找誰，都不要客氣』，很義氣很豪爽，很有責任感。」

最後馮小剛一度哽咽，指梅艷芳「離開得太早了」，圈中人對她的重情重義，無不表示敬佩，亦對她在 40歲就離世而大感可惜，「梅艷芳」電影的出現，除了讓上一代緬懷她，亦令新一代了解這位天后的傳奇經歷。

電影 香港 導演

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