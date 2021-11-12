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楊冪、陳偉霆新劇播放量衝第一 2神秘演員加分

娛樂新聞組／綜合報導
由楊冪（右）、陳偉霆主演的「斛珠夫人」，一開播就收視開紅盤。（取材自微博）
由楊冪（右）、陳偉霆主演的「斛珠夫人」，一開播就收視開紅盤。（取材自微博）

楊冪、陳偉霆主演的古裝劇「斛珠夫人」，兩天創下2.13億次播放量，高居網劇第一。除了楊冪和陳偉霆的高號召力，首集客串的董璇以及飾演楊冪少女時期的劉琪錡也為該劇加分不少。

香港01報導，42歲的董璇近年已鮮有參演影視作品，今次在劇中扮演鮫人（美人魚）「琅嬛」，皮膚白皙、身姿曼妙、仙氣靈動，落淚的一幕更是我見猶憐，被觀眾譽為「最美鮫人」。

而飾演女主角「海市」少女時期的劉琪錡，雖然在只有不到40分鐘的戲分，但卻給觀眾留下深刻印象。今年只有13歲的她靈氣十足，眼眸清澈又堅韌，完美詮釋出角色倔強勇敢的性格。

男女主角方面，陳偉霆今次在劇中飾演武功高強的權臣「方諸」，外冷內熱，徒弟楊冪一直深愛著師父，什麼都以陳偉霆為先，在第一日播出的六集中，楊冪總共叫了132次「師父」，足以見得她對陳偉霆的喜愛與重視，且楊冪原聲演出，奶聲奶氣與劇中嬌俏可愛的「海市」相契合，也演出了一位少女對愛情的懵懂與害羞。

短短兩集中，陳偉霆不止有秀肌戲，還上演了和楊冪的吻戲，中間還穿插了不少笑彈，前期劇情比較輕鬆愉悅，因此收穫不少好評。

不過，也有網友指出劇集的不足之處，譬如楊冪的原聲台詞吐字不清，陳偉霆演技一直面無表情，眼神空洞似盲人，以及他的赤裸上身顯油膩等。

楊冪 香港

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