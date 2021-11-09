劉曉慶直播賣書法「5字要價9999元」網譏：只值8塊8

劉曉慶開直播間賣自己的書法。（視頻截圖）

女星劉曉慶一直以來經商有道，即使曾因逃稅入獄，出獄後仍穩紮穩打把錢再賺回來，更曾公開過豪宅，羨煞網友。最近劉曉慶也涉足直播帶貨，日前開啟直播間出售自己的書法 真跡；從商品櫥窗可以看到：「福」888元，「莫生氣」3888元，「家和萬事興」9999元，還附上自己親筆簽名。

鳳凰網報導，劉曉慶直播間銷售情況頗佳，從截圖來看，售價888元的「福」字已賣出213幅，9999元的大幅「舍得」也賣出了16份。

劉曉慶開直播間賣自己的書法。（視頻截圖）

直播過程中，劉曉慶主要負責寫，有兩位助理負責展示，還有一位主持人及時告知劉曉慶商品銷量，催促她趕緊寫。直播間場面十分熱鬧，但是不少網友表示不理解，許多人覺得劉曉慶的書法賣得太貴了，直言「有這個錢還不如多買幾本書」、「這些字只值8塊8」、「好看但沒必要」。還有人嘲諷劉曉慶賣字是學趙忠祥，「高價賣字是在割韭菜，晚節不保」。

不過，也有網友認為劉曉慶字寫得不錯、有收藏價值，支持者們積極下單，就算售價高也有人買單。有人覺得劉曉慶直播間明碼標價，覺得值的人才會買，也不存在欺騙和賣假貨，比其他翻車的明星好很多。