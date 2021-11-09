我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內蒙通遼降雪46小時 積雪高達1米多 破70年紀錄

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

劉曉慶直播賣書法「5字要價9999元」網譏：只值8塊8

娛樂新聞組／綜合報導
劉曉慶開直播間賣自己的書法。（視頻截圖）
劉曉慶開直播間賣自己的書法。（視頻截圖）

女星劉曉慶一直以來經商有道，即使曾因逃稅入獄，出獄後仍穩紮穩打把錢再賺回來，更曾公開過豪宅，羨煞網友。最近劉曉慶也涉足直播帶貨，日前開啟直播間出售自己的書法真跡；從商品櫥窗可以看到：「福」888元，「莫生氣」3888元，「家和萬事興」9999元，還附上自己親筆簽名。

鳳凰網報導，劉曉慶直播間銷售情況頗佳，從截圖來看，售價888元的「福」字已賣出213幅，9999元的大幅「舍得」也賣出了16份。

劉曉慶開直播間賣自己的書法。（視頻截圖）
劉曉慶開直播間賣自己的書法。（視頻截圖）

直播過程中，劉曉慶主要負責寫，有兩位助理負責展示，還有一位主持人及時告知劉曉慶商品銷量，催促她趕緊寫。直播間場面十分熱鬧，但是不少網友表示不理解，許多人覺得劉曉慶的書法賣得太貴了，直言「有這個錢還不如多買幾本書」、「這些字只值8塊8」、「好看但沒必要」。還有人嘲諷劉曉慶賣字是學趙忠祥，「高價賣字是在割韭菜，晚節不保」。

不過，也有網友認為劉曉慶字寫得不錯、有收藏價值，支持者們積極下單，就算售價高也有人買單。有人覺得劉曉慶直播間明碼標價，覺得值的人才會買，也不存在欺騙和賣假貨，比其他翻車的明星好很多。

書法

上一則

全智賢女神失靈 新戲「智異山」收視差連累金主

下一則

舒淇給新導演機會 投資電影「狂賠」卻暖心上熱搜

延伸閱讀

直播帶貨遭酸 黃子韜暴氣：賺點錢不行？

直播帶貨遭酸 黃子韜暴氣：賺點錢不行？
王虹懿書法「破冰之旅」 獲尼克森博物館收藏

王虹懿書法「破冰之旅」 獲尼克森博物館收藏
聖地牙哥地區正體漢字文化節 線上談「書畫同源」

聖地牙哥地區正體漢字文化節 線上談「書畫同源」
國畫、書法、篆刻…灣區藝術家聯展登場 華埠復甦熱身

國畫、書法、篆刻…灣區藝術家聯展登場 華埠復甦熱身

熱門新聞

朱寶意（右）曾在電影「英雄本色」中飾演張國榮女友。（取材自微博）

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

2021-11-06 02:20
Angelababy拍廣告，兒子小海綿去探班，意外曝光了她的婚姻狀況。（取材自微博）

Angelababy兒探班 意外曝她和黃曉明婚姻狀況

2021-11-03 02:25
馬思純和彭于晏的演出引來許多批評。（取材自微博）

「第一爐香」被罵翻 導演：早知道就換掉馬思純、彭于晏

2021-11-02 02:28
再米熱。取材自微博

女星演爛片意外爆紅 養眼性感曲線驚豔中國網友

2021-11-06 17:31
丹尼爾克雷格透露初接任龐德時就已經跟製片人提過該如何退場。（路透資料照片）

龐德命運早已定 丹尼爾克雷格15年前就談過結局

2021-11-06 19:17
林青霞67歲狀態依舊超好。(取材自微博)

林青霞半年甩肉11公斤 美回29年前巔峰 巨大鑽戒搶眼

2021-11-04 22:44

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問