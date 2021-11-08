楊紫29歲生日 張一山喊話：愛你如初雪

楊紫過生日，張一山溫情慶生。（取材自微博）

11月6日是楊紫29歲生日，北京 也迎來初雪。當天晚上23:59，張一山發文喊話楊紫：「這裡沒有生日快樂，只有愛你如初雪…」並曬出另類同框照。照片裡路燈下的小雪和天空中的流星，正好是二人童年合作的電視劇「家有兒女」中劉星和夏雪的角色諧音，網友看了直呼羨慕這樣的神仙友情。

綜合娛情記事本、搜狐報導，楊紫過生日，圈中好友李現、秦海璐、劉智揚等紛紛留言送上生日祝福，特別是李現連續四年發文為楊紫慶祝生日。

但如家人一般存在的張一山卻遲遲不見發文，網友等候將近一天，張一山終於在23點59分發出真摯又感人的小短文為楊紫慶生。 「這裡沒有生日快樂，只有愛你如初雪」，這可能是最深情的生日祝福了。

張一山的祝福文中還有「『夏』雪了，本以為是小雪，沒想到是大雪，我想應該是小雪長大了」、「因為我們愛你，不希望你那麼累，慢慢來，你開心最重要」。

據報導，楊紫頑皮地留言回應：自己很感動，而感動的原因是因為自己知道，這幾十個字是張一山想了很久，查字典又查百度 拼湊出來的，表示這份態度感動到了自己。

張一山也切換成損友模式回應楊紫，堅決表示是自己寫的，不信就去查，查到明天再寫一篇。兩人一來一往，相互逗趣。

張一山還配了一張照片，表示是兩人的同框照，讓楊紫認真看。照片中是下雪的黑夜，雪花在路燈的照耀下像滿天繁星。這就是兩人在「家有兒女」的角色名「夏雪和劉星」。真是讓人不得不羨慕的友情。

楊紫隨即回應道：「說真的，你跟我說等你要給我寫個東西時候，我還真的很期待 看完以後，我沉默了」、「雖然沒有那麼感人，但你這種態度真的感動到了我。」