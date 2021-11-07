12年婚姻路 楊千嬅感謝老公：陪我找自己

楊千嬅跟老公丁子高結婚12年。(取材自微博)

歌手出道的楊千嬅，在港片「志明與春嬌」創職業生涯第二個高峰，近日她接受媒體專訪時透露，當年接拍電影 「志明與春嬌」前，事業正陷低潮，幸好遇上好劇本，憑「春嬌」一角翻身。

鏡周刊報導，楊千嬅表示：「當時自己正好卡在30多歲，劇本上的角色選擇空間不多，入行多年也拍了不少電視、電影，只是卻沒有讓人印象深刻的作品。」楊千嬅有感而發道：「剛好有個劇本（出現），我認為是我人生最幸運的時刻。」楊千嬅自認與角色春嬌有相似之處，大家都有點女生主義，但內心還是有少女的想法；外表強勢，但即使很生氣也不會表露出來。楊千嬅笑言自己最像春嬌的地方是看到喜歡的男生不會主動，但會想辦法引起對方注意。

今年是楊千嬅跟老公丁子高結婚12周年，楊千嬅曾一度以為自己不會結婚，卻因丁子高的出現而打破。楊千嬅說：「不是要他給什麼，而是他願意陪我去找回自己。」楊千嬅表示丁子高因其廣告公關工作 關係需面對媒體，但跟她交往以來卻一直承受很多壓力，後來兩人分開，但1個月後丁子高便回頭找她。楊千嬅不諱言十分欣賞丁子高的情商及EQ，因此兩人可以沒壓力地一起生活。她也坦言自己相信天長地久的愛情，非因相信天意安排，而是相信婚姻是要互相經營。