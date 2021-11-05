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電影「梅艷芳」重現張國榮出殯場面 王丹妮披經典婚紗

娛樂新聞組／綜合報導
王丹妮上模仿當年梅姑所穿的婚紗。（取材自微博）
王丹妮上模仿當年梅姑所穿的婚紗。（取材自微博）

傳記電影「梅艷芳」紀念已故香港樂壇百變天后梅艷芳，電影中重現梅艷芳於紅館告別舞台，以及張國榮出殯場面，電影公司動用大量人力物力，克服重重困難拍攝，成為首部踏入紅館實景拍攝的香港電影。

港媒報導，電影拍攝梅艷芳離世前45天舉行的最後一場告別演唱會，導演和團隊用心良苦，透露王丹妮在台上演繹梅姐「夕陽之歌」的配樂，並非播放DVD，而是特地買了這首歌的原聲重新編曲，由60支喇叭播出來；王丹妮為這場演出下了不少苦功，她穿上模仿當年梅姐所穿的婚紗，踏上長樓梯向台下觀眾揮手道別，場面觸動人心。

電影還原張國榮出殯的大場面。（影片截圖）
電影還原張國榮出殯的大場面。（影片截圖）

電影特輯還講到團隊拍張國榮出殯的大場面，同樣困難重重。梁樂民表示，大部分根據哥哥出殯的新聞片作參考，向香港殯儀館申請拍攝，日子必須要周日，在早上9時前要完成，以免影響殯儀館的正常運作。拍攝環境是兩條交通要道，當天凌晨兩三時，各部門便要出動準備，包括動用幾乎全港的臨時演員扮演歌迷、途人，要多次排練，但綵排和拍攝期間遇上大雨，未能用航拍。幸得拍攝指導潘耀明出動7名攝影師和7部攝影機，在惡劣環境下將需要的畫面全面捕捉。

電影中王丹妮重演喪禮一幕。（影片截圖）
電影中王丹妮重演喪禮一幕。（影片截圖）

令導演讚嘆的是飾演張國榮的劉俊謙，本來不用出現在王丹妮向哥哥棺木告別的一幕，但劉俊謙為幫王丹妮入戲，自動請纓躺在棺木中，讓王丹妮進入狀態。劉俊謙拍完後忍不住落淚，與王丹妮相擁。

劉俊謙為了幫王丹妮入戲，自動請纓躺在棺木中。（影片擷圖）
劉俊謙為了幫王丹妮入戲，自動請纓躺在棺木中。（影片擷圖）

電影 香港 導演

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