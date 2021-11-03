章子怡曬全家福 美貌「小蘋果」被喊出道

章子怡帶全家人過萬聖節，16歲小蘋果（左二）顏值超吸睛。(取材自微博)

女星章子怡2015年嫁給歌手汪峰後，給老公生了一個兒女，更把汪峰與前妻生的女兒「小蘋果 」汪曼熙視如己出，日前適逢萬聖節 ，章子怡集合全家過節，曝光的一家五口照讓眾人驚豔16歲的小蘋果美貌不輸章子怡，被網友喊「等她出道」。

綜合媒體報導，憑藉李安電影 「臥虎藏龍」進軍好萊塢，並以電影「一代宗師」拿下金馬獎影后的章子怡，近年多活躍於綜藝節目。她婚後第一年就喜迎愛女「醒醒」，女兒5歲時，又喜添了兒子，還把繼女小蘋果帶在身旁，但就算成為三寶媽，章子怡依然人氣不減。

日前適逢萬聖節，章子怡照例帶著孩子們開心過節，並特地在微博PO文透露帶著全家人去了親子餐廳，「弟弟承包了所有的可愛，全家福五個視線，命名『東章熙汪』哈哈哈」。

照片中可見，章子怡帶著獨角獸髮箍，女兒醒醒扮成白雪公主，兒子則穿了小丑魚尼莫裝，坐在正中央的是小蘋果，雖然一身休閒沒有特別打扮，但驚人美貌讓她格外亮眼。

據報導，小蘋果在萬聖節這天，穿著簡單的T恤，拍照時淺淺一笑，露出迷人的小酒窩，清純甜美的臉蛋與柔情的電眼迷暈眾人，掀起網路上一股熱議。網友紛紛讚小蘋果顏值不斷飆升，「越來越漂亮」、「鏡頭感好強」，美麗不輸線上偶像，甚至好奇她什麼時候要出道。