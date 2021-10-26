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紫霞仙子50歲生日了 老公、閨密接力曬美照祝賀

娛樂新聞組／綜合報導
蔡少芬(左)PO出和好姐妹朱茵的合影。（取材自微博）
蔡少芬(左)PO出和好姐妹朱茵的合影。（取材自微博）

香港女神「紫霞仙子」朱茵日前迎來50歲生日，在演藝圈人緣頗佳的她收到不少好姐妹的祝賀文，老公黃貫中也曬出與她的甜蜜自拍，祝嬌妻生日快樂。

新浪娛樂報導，黃貫中目前正拍攝選秀節目「披荊斬棘的哥哥」，比賽中不忘曬與朱茵合照慶生，並喊話老婆：「親愛的生日快樂，請妳等我回家。」照片中朱茵與黃貫中對嘴自拍，恩愛模樣簡直模範夫妻。

朱茵（右）與黃貫中對嘴自拍。（取材自微博）
朱茵（右）與黃貫中對嘴自拍。（取材自微博）

另據貓眼娛樂報導，蔡少芬與朱茵交情甚篤，曾一起出演真人秀「偶像來了」，最近兩人也和洪欣及陳法蓉一起主持「請吃飯的姐姐」。蔡少芬在微博曬出與朱茵的親密合照，兩人一起坐在草地上，朱茵半依靠在蔡少芬身上，手親昵地搭在對方手臂上；蔡少芬將頭歪向朱茵，臉上都是燦爛的笑容。

照片中，48歲的蔡少芬皮膚緊致細膩，大眼睛尖下巴五官靚麗，生了三個孩子依舊沒有老態，狀態保養得非常好。一旁的朱茵同樣美麗動人，搭配氣質淡妝仍能看出年輕時的風華，笑容甜美可愛，少女感十足。

陳法蓉則特意在淩晨給朱茵送祝福，表示：「最美的承諾，不是我愛妳，而是我們會一直愛妳。」她將朱茵的各種美照做成一個視頻，其中一張是她們四人一起聚會的合照，大家緊貼在一起笑容滿面。陳法蓉還精心給壽星朱茵P上了蛋糕和王冠，十分暖心。

蔡少芬、朱茵、洪欣及陳法蓉先後因為合作拍戲而相識，私下成為好友。蔡少芬、朱茵和洪欣都已經組建了各自的家庭，蔡少芬和張晉結婚後就變成了「秀夫狂魔」，是圈內出了名的恩愛；朱茵和黃貫中的愛情也讓無數網友羨慕。

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