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辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我所的話

娛樂新聞組╱綜合報導
劉謙重提8年前和李雲迪在央視春晚的「找力宏」事件，引發網友熱議。（取材自微博）
劉謙重提8年前和李雲迪在央視春晚的「找力宏」事件，引發網友熱議。（取材自微博）

揚名國際的中國鋼琴王子李雲迪近日因為嫖娼遭到行政拘留，形象跌到谷底，更慘遭業界封殺。過去他曾五度登上央視春晚，其中包括和魔術師劉謙的合作，如今李雲迪事件再度牽扯出兩人8年前的糾葛，引起網友熱議的同時，劉謙也在日前突然在微博寫下：「當時根本沒人相信我說的…。」

李雲迪與劉謙當年在央視表演的節目，在一段對話中出現「找力宏」，事後引起軒然大波，央視澄清劉謙調侃王力宏、李雲迪的橋段是劉謙的現場發揮，「純屬個人行為。」但劉謙經紀人何晃杰解釋，該橋段是由李雲迪團隊率先提出，並且雙方達成共識，然而糾紛發生後，李的團隊卻閉口不談。

不僅沒有澄清，李雲迪事後發文否認何晃杰說法：「我從未建議或提出台詞的內容。」劉謙從那時候起受到輿論攻擊，之後幾年逐漸在螢光幕上淡出。時隔8年，劉謙與李雲迪的糾葛再被挖出，劉謙日前深夜發文：「這也能被翻出來…真諷刺啊，當時根本沒人相信我說的...」而何晃杰則感慨：「不是不報，原來時候已到！人啊！人啊！」

回溯2013年央視春晚上，劉謙和李雲迪搭檔，表演「魔琴」魔術，在一個段落中，李雲迪從一頂搖晃的帳子中探出腦袋，低聲對劉謙耳語，劉謙顯得有些驚訝，隨即大聲說道：「誰，（找）力宏？」在李雲迪沒有進一步表示的情況下，劉謙一邊連說「對不起對不起」一邊自嘲到：「我還沒找董卿呢！」隨後他快步回到舞台中央繼續表演。正是這段時長不過數秒的對話，引起了之後的「找力宏」風波。

自龍年春晚攜手合作後，王力宏和李雲迪的友情日漸增長。2012龍年春晚以來，兩人私下齊看電影、同逛台灣、互串家門等事件，日前更被八卦網友一一列出，作為「緋聞」的佐證。不過，2013年1月初，兩位當事人均發微博表明「清白」，澄清自己是異性戀者。

李雲迪 微博 台灣

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