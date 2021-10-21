甄子丹創新動作戲招式 竟用謝霆鋒頭「彈」鋼琴

甄子丹與謝霆鋒（右）有厲害的對決場面。（圖：華映提供）

「怒火」由已故陳木勝執導及監製，甄子丹 監製、擔任動作導演以及主演，與謝霆鋒 、秦嵐合作。片中結尾甄子丹與謝霆鋒在教堂終極對決的場面，警棍對上蝴蝶刀，拳拳到肉的對戰動作，引發討論。

「怒火」連場火爆槍戰、埋身肉搏、飆車激戰鏡頭，連場的激戰，節奏非常緊湊，甄子丹特別把電影 最終決戰場面設計在一座廢棄的教堂，他深感這場對決十分重要，不但要有創新的元素，同時要保持張力，將電影劇情和氣氛推向最高峰。甄子丹表示這場戲難度非常高，「因為前一場在北京道的槍戰拍得非常震撼，接下來的對打戲要如何維持那麼高的情緒。」

甄子丹若思了幾個月，終於想出厲害的對決場面，他立刻跟導演陳木勝及對手謝霆鋒分享，「很多喜愛動作電影的影迷會認同，『殺破狼』最經典的一場戲，就是我拿著警棍和吳京對打，我希望可以找到突破，讓謝霆鋒去挑戰吳京動作場面，難度越高，越要想辦法超越。」陳木勝導演聽到甄子丹的構想大感驚訝，謝霆鋒也有種不可能的任務之感，但也勇於接受挑戰，「即然要挑戰經典，我決定要增加難度，本來我會單手耍蝴蝶刀，我加強練了雙手都能耍，變成雙刀，打起來都多了些效果。」甄子丹對謝霆鋒有信心，「當年的經典面，如果能超越，就太棒了，如果打成平手也都可以算是贏了。」

謝霆鋒在電影開拍前就開始勤練雙手耍蝴蝶刀，開拍之後，只要有拍攝空檔，都可以看見他不時舞著雙刀練習，而甄子丹則是勤練體能，一有空檔便會做扶立挺身或是擊拳動作，兩人有空也會討論如何拍攝才能精彩又安全。這場教堂對戰足足拍了10天，甄子丹對謝霆鋒的表現十分滿意，笑說：「霆鋒這次成功完成任務，演出絕對符合要求。」他回憶說：「這場戲拍到第五、六天時，感覺已經很不錯，第七天可以確定沒有問題了，我們拍了很出色的動作場面。」

在這幕教堂重頭戲中，拍攝現場放置了一台鋼琴道具，文武全才的甄子丹，一時興致大發，即興彈奏艾爾頓強的名曲，讓在場工作人員稍為放鬆，片刻享受在音樂之中；輕鬆過後，隨即上演激烈動作戲，甄子丹竟用謝霆鋒的頭「彈」鋼琴，雖然事前早已在琴鍵上做好了安全措拖，但保證觀眾看到依然會驚呼連連，效果十足；廝殺背後，甄子丹也非常擔心謝霆鋒，謝霆鋒說：「丹哥特別擔心我的臉，只拍了兩次，大家都很滿意效果。」順利完成拍攝後，謝霆鋒忽然想到好友，開玩笑說：「如果能用我的頭，去幫周杰倫彈鋼琴，一定會很有意思！」