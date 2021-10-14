難得同框 黃曉明抱兒與Baby入住酒店

黃曉明（右）與Angelababy的婚姻狀態引發各界關注。（取材自微博）

藝人黃曉明和Angelababy的婚變傳聞越演越烈，前段時間不少爆料人士暗示兩人情逝，但兩人積極否認婚變，只是互動也明顯變少，最近媒體直擊兩人難得再度同框，只見黃曉明抱兒子現身酒店、Baby走在身後，但沒有互動。

黃曉明、Angelababy被直擊現身酒店，娛樂博主「趙大明白」表示，Baby打扮低調和閨密手挽手親密耳語走進一家酒店，黃曉明抱著小海綿在酒店走廊等Baby等人辦理入住手續。看Baby搞定走了過來，他才繼續抱著兒子往走廊深處走去。 Baby看著這對父子，給他們親子時間，自己則牽著閨密的小孩跟在後頭。等大家各回各房安頓下來。

雖然兩人沒有互動，但這是久違同框，引發網友討論，另有網友表示，這是黃曉明和Baby在本月初去北京環球影城 的行程，那時，Baby還被民眾拍到，她穿著哈利波特 的制服長袍拍照，看起來玩得相當盡興。

在此之前，一家人被狗仔隊拍到同框是在今年的4月份，夫妻倆帶著兒子去醫院看病，結束後又帶兒子一起去小賣部買雪糕。Baby負責抱著兒子，黃曉明在一旁又是給小海綿整理帽子，又是撫摸他的小腦袋，拳拳父愛頗為感人。

此前黃曉明的圈內好友稱他和Baby沒有離婚，曉明親口否認緋聞，讓好友不要相信假消息。