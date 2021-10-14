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黃軒好事將近？攜女友與雙方長輩餐聚

娛樂新聞組／綜合報導
黃軒傳出與圈外女友好事近了。（取材自微博）
黃軒傳出與圈外女友好事近了。（取材自微博）

有媒體近日曝光黃軒與圈外女友帶著雙方家人一起聚餐的照片，被疑好事將近。

綜合媒體報導，餐會上黃軒和女友全程站立向長輩敬酒，還不忘照顧席間的親友。他們看起來超級般配，如同一對璧人一樣。

用餐結束後，黃軒和女友陪同長輩一起走出餐廳。黃軒打扮清爽就像大學生一樣，他的女友穿著卡其色針織衫，看上去很有氣質。兩人臉上洋溢著幸福的笑容，很有小倆口的感覺。

黃軒女友的背景至今成謎，有網友爆料指女方是華裔，從小在英國長大，會彈鋼琴，大學時期經常到社區做義工，長相雖然不是傳統美女，但身材苗條氣質出眾。

據悉，黃軒非常重視這段戀情，去年他官宣了才一個月，就被媒體拍到帶女友「見家長」。而黃軒每次出外工作，女友都會陪伴在其身邊，兩人有無數的機場同框照。

此外，由周子陽執導，黃軒、楊子姍領銜主演的電影「烏海」，近日發布首支演員特輯，黃軒暢談拍攝心路、解讀角色，直言自己曾幾度崩潰。

「烏海」講述了男主楊華（黃軒飾）在投資失敗、債務纏身的巨大壓力之下，被妻子的誤解、岳父的嫌棄、交友的不慎一步步逼入絕境，陷入「越想拚命證明自己，越適得其反；越想努力改變現狀，反而陷得越深」的無解循環。

楊華身上的真實性和強烈的共情度是黃軒接下這個角色的最大原因，黃軒坦言，拍攝時自己的情緒幾度崩潰。

實際上，導演周子陽後來才知道，黃軒當時還做了一件讓他很感動的事。進組時黃軒一看自己的房間在陽面，當即就換成了酒店裡採光最差、朝陰的一間，而且從不放任何鮮花水果，因為不符合楊華一團糟的生活狀態。對於角色的全心付出也換來了高水準的呈現。

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