佟大為牽手孫儷 18年後「功勛」再當夫妻

孫儷（左）和佟大為時隔18年在「功勛」再次演了夫妻。（視頻截圖）

大陸女星孫儷 日前在個人社交平台曬出一張和佟大為的劇照，發文稱：「今晚我們又要見面了，今天我不叫蘇筱，我叫魏素萍」。據悉，這是他們相隔18年後再次出演夫妻。

北青網報導， 照片中，兩人同坐沙發上，孫儷身穿連衣裙，氣質優雅迷人，佟大為穿白色襯衫搭配灰色休閑褲，帥氣依舊。網友直呼：「真的是夢幻聯動了，上一次看還是「玉觀音」的時候了，這真的彌補了當年的意難平了，還是很配啊 」、「兩個實力派演員真的很有默契，把那個年代純樸又堅毅的氛圍感拉滿，真的超級棒 」。

日前開播的「功勛」之「孫家棟的天路」單元，聚焦「兩彈一星」功勛科學家孫家棟，講述了以其為代表的中國航天工作者從一張白紙做起，成功將東方紅一號送入太空 的故事。

劇組特邀孫儷出山扮演孫家棟的妻子魏素萍，促成了佟大為與孫儷「玉觀音」之後18年的再度合作。孫儷在拍攝時特意將兩部劇中二人握手的照片拼貼在一起，一切盡在不言中；佟大為受訪時也是百感交集，「似乎一切都沒變，就像重逢一個童年夥伴。」

佟大為與孫儷（右）18年前合演「玉觀音」，模樣青澀。（視頻截圖）

2003年播出的電視劇「玉觀音」是佟大為和孫儷的成名作，當年青澀的兩位新人攜手走進觀眾視野，也讓他與女主角孫儷結下了深厚友誼。

「功勛」劇中的魏素萍是個「有點強勢」的妻子，但楊文軍導演 評價這個角色「真實、感人」。在塑造這對夫妻時，「孫家棟的天路」並未過多著墨小家庭的不易，僅通過簡單的幾場對手戲，便勾勒出了一個內心強大的妻子和永遠張開雙臂迎接孫家棟的溫暖家庭。