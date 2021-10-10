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范冰冰「355」預告只兩幕 復出之作疑被刪戲

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰在「355」飾演美豔女間諜。（取材自imdb）
范冰冰在「355」飾演美豔女間諜。（取材自imdb）

女星范冰冰三年多前在坎城影展上風光宣布要和潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）等各國影后合演女性間諜動作大片「355」（The 355），結果因涉入「陰陽合同」事件，一度銷聲匿跡，直到一年多後才能正式投入該片拍攝，而殺青後一年多，片子終於確定明年1月初要在歐美等地上映，最新預告片只見她的出場片段遠不如其他幾位女主角多，戲分是否再經過調整？似乎頗有玄機。

來源：YouTube

當初在坎城宣告要參加演出「355」的除了潔西卡、潘妮洛普與范冰冰外，還有兩位奧斯卡得主—瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）、露琵塔妮詠歐（Lupita Nyong'o），結果范冰冰問題嚴重到一度被傳恐換角，她卻依舊完成自己的戲分，倒是瑪莉詠柯蒂亞實在等不及，角色由坎城影后黛安克魯格（Diane Kruger）接手。

潘妮洛普克魯茲（左起）、潔西卡雀絲坦、黛安克魯格、露琵塔妮詠歐是「355」中的美...
潘妮洛普克魯茲（左起）、潔西卡雀絲坦、黛安克魯格、露琵塔妮詠歐是「355」中的美豔女間諜大軍。（取材自imdb）

從目前的預告來看，五位女主角都有一段個人演出的部分，然而在此之外，范冰冰只出現了兩幕，其他大多是另外四位女主角的鏡頭，漫威英雄片裡的「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹（Sebastian Stan）則是男主角之一。

賽巴斯汀史丹（左）與潔西卡雀絲坦在「355」合作。（取材自imdb）
賽巴斯汀史丹（左）與潔西卡雀絲坦在「355」合作。（取材自imdb）

前不久在中國傳出有20多位被封殺的「劣跡藝人」名單，范冰冰也在其中，「355」暫時在中國沒有要上映的風聲，而搶先上映的歐美地區，她是否也被刪戲？只能等到推出後才有解答了。

「355」集合多位國際影后聯手出擊。（取材自imdb）
「355」集合多位國際影后聯手出擊。（取材自imdb）

范冰冰 中國 坎城影展

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