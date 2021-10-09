姚安娜新歌MV 網民吐槽這一句

姚安娜發布新歌MV，卻遭到網友無情吐槽。(取材自微博)

出道以來就爭議不斷的「華為 小公主」姚安娜 近日在社交平台發布新歌MV，並配文表示「希望能夠點燃你們的發動機」。惟姚安娜新歌獲得褒貶不一的評價，有網民更是直言，「唱的跟鬼叫一樣難聽」。

香港01報導，這首名為「信」的歌曲，收錄於姚安娜今年9月1日發表的個人專輯「信·望·ART」中，專輯還包含歌曲「望」、「ART」及歌曲伴奏等。

據QQ音樂資料顯示，歌曲「信」的簡介寫到，「面對嘈雜的聲音，她往往不會辯解」、「即使站立在充斥著對她『懷疑』世界，她更願意用『信』的力量去證明。」

姚安娜日前在微博中發布「信」的MV，並配文表示「北方氣溫驟降，今天又是開工的第一天，希望「信」這支姍姍來遲的MV能夠點燃你們的發動機️。」

但不少網友吐槽姚安娜唱得難聽，「在不行，去德雲社拜個師，換個路走走」、「姚安娜有那個閒工夫，還不如上大街多賣幾個華為手機 」、「我覺得加電音顯得修飾過重」、「老天爺覺得任老爺子太過成功，所以降下這個報應來了嗎？」更有網友稱：「唱的跟鬼叫一樣難聽」。

不過也有網友表示支持姚安娜：「剛剛出道請多點包容心」、「好的開始」。