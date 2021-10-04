我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臉書罕見大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

抖音10月挑戰「打老師耳光」 律師警告恐致學生犯罪

霍建華撒花耍浪漫 楊冪笑虧：不如直接轉帳

記者陳慧貞／綜合報導
霍建華（左）、楊冪主演「築夢情緣」。(圖:八大電視提供)
霍建華（左）、楊冪主演「築夢情緣」。(圖:八大電視提供)

霍建華、楊冪是結識多年的好友，2人在電視劇「築夢情緣」中，首次扮情侶，戲裡充滿粉紅泡泡，戲外卻是逗趣務實的好哥兒們，連一幕撒花瓣的唯美畫面，楊冪也能玩心大開，大叫站在頂樓的霍建華：「你把竹筐扔下來砸到我臉上！」還立刻做出被砸到暈頭的模樣，讓全場笑翻。

楊冪在「築夢情緣」中飾演建築師。(圖:八大電視提供)
楊冪在「築夢情緣」中飾演建築師。(圖:八大電視提供)

2人都是務實派，戲裡霍建華常為女主角做許多浪漫事，例如無論多忙，都會抽空送美食，楊冪剖析：「我覺得女孩子都很吃這套！」但私下認為，其實「甜蜜」與物品價值無關，有時僅是彼此才懂的小秘密、小暗號，都能讓人內心甜滋滋，像是劇中女主角不開心時，男主角就會給糖吃的默契，都很甜蜜。

提到這場霍建華特地為女主角製造的撒花驚喜，楊冪也透露，曾問過對方私底下會做這種撒花浪漫事嗎？得到的回應是：「不會吧！撒完還要收拾。」此舉讓楊冪非常認同，想到要清理就覺得麻煩，她笑說：「說不定花瓣裡還有蟲子呢！還不如直接轉帳好啦！」

霍建華在「築夢情緣」中飾演營造師。(圖:八大電視提供)
霍建華在「築夢情緣」中飾演營造師。(圖:八大電視提供)

此外，戲裡2人分飾營造師、建築師，楊冪在拍攝前也做了一番功課，閱讀建築相關資料，狂K專業名詞，有觀眾好奇她在戲裡拍攝畫設計圖的戲份時，究竟在畫什麼？她則大方揭秘：「畫直線、直角啊！因為我不懂，所以畫直角總沒錯！」

楊冪 美食

上一則

阿湯「超前部署」押錯寶？「捍衛2」還不演別人已大賺

下一則

李心潔認與彭順沒情趣：享受細水長流

延伸閱讀

楊冪長劉海演醫師太美 挨批不真實

楊冪長劉海演醫師太美 挨批不真實
「冪」桃臀、S曲線 網喊美

「冪」桃臀、S曲線 網喊美
楊冪貼身裙辣秀蜜桃臀 性感美腿一開洩不科學曲線

楊冪貼身裙辣秀蜜桃臀 性感美腿一開洩不科學曲線
楊冪女兒7歲了 中秋母女零互動

楊冪女兒7歲了 中秋母女零互動

熱門新聞

有網友挖出張曼玉過去出席公開活動的照片，暴瘦模樣再度引發熱議。（取材自微博）

張曼玉神隱多年 憔悴瘦成皮包骨舊照駭人

2021-09-28 02:28
周潔。 （取材自微博）

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

2021-10-03 22:54
蕾雅瑟杜是龐德片史上第一位連莊女主角。圖／UIP提供

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

2021-09-30 13:46
鄭爽曾與張恒相戀，並在美國找代理孕母生子後爆出棄養風波。(取材自微博)

鄭爽上傳「情色不雅照」宣戰張恒：等一個公開的道歉

2021-09-30 00:57
網路瘋傳「全渠道封殺」25人名單，其中「政治問題」封殺名單第一個列進趙薇。取材自微博

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

2021-10-03 05:51
林青霞（右二）日前出席友人生日。圖／摘自微博

66歲林青霞最新近照曝光 透露金馬影后腦部手術後狀況

2021-10-01 15:20

超人氣

更多 >
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器爆了