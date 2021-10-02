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鄭爽自爆患社恐症 懷疑身邊每個人

娛樂新聞組╱綜合報導
鄭爽爆料自己患有社交恐懼症，懷疑身邊的每一個人。(取材自微博)
鄭爽爆料自己患有社交恐懼症，懷疑身邊的每一個人。(取材自微博)

女星鄭爽繼日前PO出多張疑是前夫張恒出軌的不雅照向他宣戰外，再PO狗狗照片自爆自己患有社交恐懼症，還說很難再相信身邊每一個人。鄭爽連串舉動看似情緒不太穩定，令不少支持她的粉絲相當擔心。

香港01報導，鄭爽微博遭封號，轉戰Instagram抒發心情，她在Instagram貼出多張狗狗照片，一開口就表示：「寧做一條自由的狗，不願做籠裡的金絲雀。」

她接下來說自己患有社交恐懼症，連狗狗生病都不敢帶去看醫生，於是情急之下拿錢請人帶狗狗去看醫生，沒料到對方爽約，最終自己不得不親自帶著狗狗出門就醫。

不久，鄭爽再貼一張塗鴉照，道出年初爆發代孕棄養事件的心情，指很難相信這一切都是對方的刻意安排。雖然她沒有指名道姓，但所提及的對方網友猜測應該就是前夫張恒。

鄭爽表示：「每次分手我喜歡刪掉一切對方存在過的證據，不想去想任何過去。事情發生之初，我崩潰了，我懷疑身邊的每一個人，對於孩子我懷有深深的愧疚感，我害怕一切都只是對方利用的工具，我害怕他們的出生只是不幸的開始，我害怕我帶給他們的是被威脅的人生，為了以後的光明我選擇了等待，等待對方先出牌。」

貼文曝光之後不少支持鄭爽的粉絲非常擔心，紛紛送上留言給予安慰，稱她已經很勇敢了，請她化痛苦為力量。

鄭爽 香港 微博

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