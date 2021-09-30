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雨神蕭敬騰「顯靈」 粉絲求雨竟圓夢

娛樂新聞組／綜合報導
蕭敬騰的「雨神」封號果然名不虛傳。（取材自微博）
蕭敬騰的「雨神」封號果然名不虛傳。（取材自微博）

台灣歌手蕭敬騰因為不管到哪開唱，當地都會下雨，被中國網友封為「雨神」，近日有位網友因為不想跑800公尺體能測試，竟連續兩天瘋狂私訊蕭敬騰，詳細地將時事地向他「秉告」，沒想到蕭敬騰真的回覆「要學會自己看天氣預報」，而天氣預報也真的顯示近日只有當天會下雨，讓該網友開心到不行。

鏡週刊報導，一名網友貼出她私訊蕭敬騰的對話紀錄，她誠心稱呼蕭敬騰為「親愛的雨神」，希望能讓9月29日上午下一場大雨，理由竟是她不想跑學校800公尺的體能測驗，她寫道「2021年9月29號一整個上午（8點到12點）在湖南省長沙市岳麓區下一場轟轟烈烈的大暴雨，讓我不用跑800米，謝謝你。」

不屈不撓的網友連發了7、8次訊息，而蕭敬騰竟真的回應了呼喚說：「你是個成熟的大人了，要學會自己看天氣預報。」文末加了墨鏡表情符號，讓該網友又驚又喜感謝蕭敬騰「顯靈」，網友留言：「今天確確實下雨了」，讓網友們大呼果然雨神威力無窮。不過有網友懷疑是自動回覆，表示自己也曾向蕭敬騰私訊祈雨得到一樣的回覆文字，但無論如何，蕭敬騰的雨神傳奇仍在繼續。

蕭敬騰 台灣 暴雨

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