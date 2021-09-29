黃曉明現身自家餐廳 豪氣幫全場加菜

黃曉明出席FIRST成都影展，帥氣模樣獲讚。（取材自微博）

現年43歲的藝人黃曉明一直都被形容是高顏值的擔當，但早前因拍戲需要減肥，暴瘦形象加變成M字額的照片流出後，帥氣形象一夜崩潰。不過近日他出席FIRST成都影展 驚喜現身，回復昔日的帥氣臉孔。

綜合媒體報導，最近有一名網友於網上發布一條影片，表示在餐廳用餐時遇到黃曉明，影片中可見黃曉明一身白色T-Shirt、黑西裝，頂著帥氣妝髮現身，似乎剛結束工作 行程，瞬間吸引大批路人圍觀，紛紛拿起手機 搶拍。面對網友開心打招呼，黃曉明也望向鏡頭熱情微笑回應，展現私下親切的一面。

此外，網友還透露，黃曉明不但和粉絲打招呼，臨走前甚至自掏腰包，替現場每一桌客人都多送上一道菜，大方舉動讓眾人聽了忍不住直呼羨慕。

不過這名網友表示這間餐廳是黃曉明開的，作為老闆到場看店，請客當然是很合理同時豪氣。

黃曉明的好狀態也引起討論，「變瘦後彷彿變了個人，五官太帥了」、「一點都不像是43歲的樣子」、「我愛了啊」、「我們曉明哥這套西裝造型可以」、「好帥，真羨慕」。

黃曉明近年在戲劇及綜藝方面都交出漂亮成績，也成為實境節目「中餐廳」固定班底，人氣因此更上一層。