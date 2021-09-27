趙雅芝首次直播帶貨 全程冷場好尷尬

趙雅芝（左）第一次參加直播帶貨，全程氣氛尷尬。（取材自微博）

67歲的香港 女星趙雅芝近日以飛行嘉賓身分首次直播帶貨，播主是有名的董先生，兩人一唱一和，不過趙雅芝好像並不明白直播間的套路，所以接話的時候鬧出不少笑話。

香港文匯報報導，當主播問您覺得深圳什麼最多？趙雅芝目瞪口呆了半天，才說出了一句：「好處最多，工作 室的好處最多。」主播有點發蒙，繼續發問：那您覺得深圳盛產什麼？趙雅芝思考了一會，回說：「珠寶、黃金！」

主播隨即拿出一串黃金手鍊，然後問趙雅芝：「您猜這串項鍊售價多少錢？」趙雅芝：「幾千塊錢吧？」

此時，主播瞬間變了臉，「這個在外面至少一兩萬，是有重量的，你戴戴看。」然後趙雅芝接手戴上，掛著「白娘子」溫柔的招牌笑容說：「好的，很好。」

趙雅芝第一次參加直播帶貨，明顯很生疏，也不吆喝觀眾下單，只是默默地坐著，也不招呼粉絲下單，臉上時刻保持著招牌式笑容。

不少影迷紛紛表示：「全程尬聊」、「趙雅芝如此笨拙，真的很緊張，就像剛得到一份待遇好、但完全不熟悉的工作的人一樣。」

不過想想，大嗓門叫賣，對於平時以溫文爾雅形象著稱的趙雅芝來說也是難上加難。有粉絲留言：「那個氛圍怎麼受得了，趙雅芝不懂直播套路，一臉懵，熬了那麼久，心疼！」