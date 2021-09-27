劉德華60歲生日 約歌迷「夢中見」

劉德華陸續演唱「月亮代表我的心」、「奉陪到底」等金曲。（取材自微博）

天王劉德華（華仔）27日迎來60歲生日，26日晚搶先在「華仔天地」釋出15分鐘的「大禮」，帶來三首歌曲之外還和粉絲許下承諾，「希望今天晚上你會早一點睡，我也早一點睡，我約好你們，我們夢中見，好嗎？」即便只是隔著螢幕，但媲美千萬伏特的電力讓粉絲徹底融化。

華仔在影片中一身輕便打扮獻唱「忘情水」，唱畢提到時間飛逝，「去年的今天我好像為大家準備了直播，然後生日那天就跟大家一起，沒想到那麼快就，就又一年了。」他對粉絲視如己出，趁著空檔特別規畫了這個驚喜。

劉德華一方面趕拍新戲，一方面奔走各地又要隔離，包含廣州、北京 累計三次隔離，自曝在最近的一次21天隔離生活什麼都沒做，他說：「從來沒試過那麼懶惰，這21天又吃、又睡，不知道為什麼想胖一點點，但是也沒胖。」

他陸續演唱「月亮代表我的心」、「奉陪到底」等金曲，感性的說：「差不多我們兩、三年沒有真真正正同大家很接近地見面。我希望在我生日之後就會，一切都恢復平靜，世界健健康康，各個平平安安。今日，在這個時候，我覺得這個禮物也差不多了，送給你們，希望今天晚上你會早一點睡，我也早一點睡，我約好你們，我們夢中見，好嗎？」