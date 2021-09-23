「霸總專業戶」王耀慶愛搞笑 晚會第一搶鏡

王耀慶身為「霸總專業戶」但其實很搞笑。（取材自微博）

各大中秋晚會紛紛落下帷幕，要說所有節目中最好看的，大家或許各有想法，但是要說晚會中最搶鏡的觀眾，那麽一定非「喜劇人」王耀慶莫屬了。

網易娛樂報導，，王耀慶參加央視粵港澳大灣區 音樂秋晚，座位被安排在了主持人藍羽後邊，於是每次鏡頭切到主持人串詞，就能在背景板中看到他，網友發現他在後方的各種小動作，又是揮手又是微笑，非常努力在帶動氣氛，觀眾的注意力一言不合就被他吸引走了。

網友們紛紛開玩笑：「全場最快樂的人、王耀慶拉去當觀眾都要加錢、建議春晚速速來搶觀眾，真是最強氣氛組沒錯了。」還有網友都表示，注意力全被王耀慶吸引了，採訪的什麽一句沒聽清，只看到王耀慶了…哈哈哈哈哈。

即使沒有面對鏡頭，王耀慶在台下看表演時也永遠是給反應最積極的那個。報導指出，今年47歲的王耀慶來自台灣 ，或許是因為長相沉穩貴氣，被稱為「霸總專業戶」的他，在影視作品中飾演的幾乎都是「霸道總裁」的角色，可以說是霸道總裁本裁了。

而他通過在「下一站幸福」中飾演蔡敏敏的舅舅，生動演繹了霸道總裁的搞笑另一面，受到很多觀眾喜愛，一度也被稱為「國民舅舅」。此後，王耀慶似乎就在喜劇人的道路上一去不復返了。