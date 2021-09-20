岳雲鵬想家了 長詩字字深情 被讚「充滿畫面感」

岳雲鵬的文筆受到網友誇讚。（取材自微博）

岳雲鵬日前凌晨曬出手寫隨筆，表示「想家了」。短短幾行文字充滿著岳雲鵬對於故鄉，對於童年的思念之情，是一首充滿韻味的散文詩；許多網友也誇他字寫得非常不錯，文字也充滿畫面感。

網易娛樂報導，岳雲鵬寫道，「我時常想起我的家鄉，那片土地，那間房 村里的喇叭有三個方向，計畫生育 ，天氣預報，誰家丟了隻羊，哪家少了隻羊。 那時候的遊戲那麽簡單卻又瘋狂。 跳皮筋、扔沙包、滾鐵環、捉迷藏， 有時猜個謎語，我拿起三個石頭相撞， 你猜是西遊記，我猜是封神榜。 小虎隊、林志穎、周慧敏、四大天王都在那面牆。那時候我是偏分，這髮型來自煤球爐上，門上的日曆有我很多的願望，母親問我幾點了，我會等著電視右上方，真想躺躺那張床，床頭是喝醉的爹。 床尾是補衣服的娘。」

報導指出，岳雲鵬出生於河南 濮陽農村，家裡有5個姐姐，據他自己回憶小時候家裡窮和叮噹響。因為家中生活窘困，再拿不出學費的岳雲鵬不得不選擇輟學，面對父母家人的不捨和同伴的詢問，他也說不清自己出去能做什麽，心中只是一味想著：北京 應該很大，只要好好幹，應該能讓自己有新衣服穿，還能娶上媳婦。

他14歲輟學打工，刷過碗、當過服務員、保安，吃過不少苦。或許正是因為受過這些苦，所以他才更懂得成名後的鮮花和掌聲。

後來岳雲鵬遇見了生命中最大的貴人，他的師父郭德綱。岳雲鵬也把握住了這次機會，在來北京的第6年學會了相聲，登上舞台成為了一名相聲演員。又用了十年的時間成功登陸央視春晚舞台，這恐怕是20年前的岳雲鵬做夢都不敢想到的事情。