景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」

景甜將兩塊酒店的白色毛巾在墊在地上，引起非議。（取材自微博）

女星景甜在娛樂圈多年，被認為是一位形象正派的女明星，不過，近來她因為將酒店毛巾墊在地上，被扣上了「素質太低」的帽子。

景甜在酒店稱體重。（取材自微博）

網易娛樂報導，有一位娛樂博主近日在網上曬出四張景甜的照片，並配文「景甜在酒店秤體重，樣子好可愛，就是在地上墊毛巾不太好吧，會被說沒素質的」，該娛樂博主的言論引起了網友們的注意，這一組景甜在酒店秤體重的照片也在網上走紅了，還真的被批「素質太低」了。

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從該博主曬出的這一組景甜在酒店秤體重的照片來看，這應該是一組景甜的舊照，當時這一組照片曝光的時候，也引起了網友們的關注和熱議，照片中景甜穿著一件灰色的吊帶連衣裙，光腳站在電子秤上，雙手提著裙襬，眼睛直勾勾地看著電子秤上的數字，樣子相當的可愛。

景甜在酒店稱體重後，將兩塊酒店的白色毛巾墊在地上蹲在上面，引起非議。（取材自微博）

可能是因為景甜對自己的體重不太滿意吧，秤完體重以後，景甜就蹲在了地上，臉上流露出了傷心的表情，景甜在地上墊了兩塊白色的毛巾，她蹲在毛巾上，看似一個很簡單的事情，卻引起了網友們的關注和熱議。

有一位網友留言，「在地上墊毛巾不太好吧，感覺沒素質啊」，不過，也有一些網友的關注點在景甜的腳上，有一位網友在評論區留言，「這兩只腳丫子難看的」，還有一位網友在評論區留言，「腳趾甲要修修了」，景甜在地上墊毛巾，不僅被指沒素質，而且還被指腳丫子很醜。