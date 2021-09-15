67歲成龍新片搞笑 女主角劉浩存惹爭議

成龍（中）與劉浩存（左）、郭麒麟（右）合作新片「龍馬精神」。（取材自微博）

成龍全新的喜劇動作片「龍馬精神」，由成龍、「謀女郎」劉浩存以及郭麒麟主演，聚焦在一代龍虎武師的故事。電影 由楊子執導，是繼他在2020年元旦檔票房冠軍「寵愛」後，再次拍攝跟動物有關的電影。

綜合媒體報導，「龍馬精神」日昨正式開機，由入行60年的成龍本色出演，該片主要講述了龍虎武師老羅（成龍飾演）與愛馬赤兔相依為命，因赤兔捲入一起債務糾紛，隨後，老羅向誤會多年的女兒小寶（劉浩存飾）和其男友乃華（郭麒麟飾）求救，最後，三人一馬開始自救之旅，鬧出不少笑話。

根據劇情的走向，「龍馬精神」有點「泰囧」的影子，感覺更像是一部公路喜劇片，對於那些想看成龍式的動作喜劇觀眾來說，應該要失望了；由此來看，67歲的成龍似乎放棄了動作片類型，可能通過這部電影嘗試全新的喜劇風格。

成龍近幾年拍攝的電影質量參差不齊，由於成龍式的動作喜劇模式一成不變，已讓很多觀眾審美疲勞，如今走這種全新的風格，有很多網友表示期待，但也遭到不少的質疑，其中，爭議性最大的就是女主劉浩存，雖然是通過謀女郎的身分出道，顏值也出眾，但因為之前父母的惡性醜聞曝光，也讓她的事業受到影響。不少網友不滿她已經有這樣的輿論風波，竟然還能接拍電影。