李冰冰遊環球影城 網友大讚姐姐好酷

李冰冰（中）在環球影城內開心遊玩，與玩偶合影時俏皮比「耶」。（取材自微博）

有網友近日在北京環球影城 偶遇中國女星李冰冰，並曬出照片大讚「姐姐好酷」！她頭綁辮戴墨鏡霸氣十足，穿黑色背心加寬鬆工裝褲造型很颯。

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網易娛樂報導，李冰冰在環球影城內開心遊玩，與玩偶合影時俏皮比「耶」，笑容滿面童心不減。

環球影城自開始內測之後，就有許多明星都被拍到進去遊玩，早前有陳偉霆、劉昊然、彭昱暢、魏大勳、王源、佟麗婭、董璇等等，人氣滿分。

此外，近日也有網友曬出一組在北京環球影城偶遇「丫丫」佟麗婭的照片，照片中，佟麗婭披著一頭長髮，身穿藍色上衣和黃色短裙，腳踩一雙運動鞋，打扮看起來活力甜美，並附文大讚「丫丫真人真的是太美太瘦了」。

佟麗婭站在路邊與好友交談，雙手還時不時地梳理著頭髮，雖說都是遠景照，但依舊能夠清楚看到丫丫臉上的燦爛笑容，好心情不言而喻。

還有一位偶遇佟麗婭的網友表示，他們一行人在環球影城見到佟麗婭兩次，第一次佟麗婭方沒讓他們拍照，第二次遇到，佟麗婭主動摘口罩 跟他們合影，但是要求需要使用原相機拍照。

對於普通人來講，拍照或許更喜歡美顏相機，但是對於明星來講，美顏相機反而會降低他們的顏值，畢竟本人已經很美了，用了美顏相機，經過瘦臉、大眼濾鏡的加持，反而會起反效果。 在網友曬出的合影中，佟麗婭沒有戴帽子跟口罩，開心比出剪刀手，完全看不出來已經38歲了。