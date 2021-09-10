我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

李冰冰遊環球影城 網友大讚姐姐好酷

娛樂新聞組／綜合報導
李冰冰（中）在環球影城內開心遊玩，與玩偶合影時俏皮比「耶」。（取材自微博）
李冰冰（中）在環球影城內開心遊玩，與玩偶合影時俏皮比「耶」。（取材自微博）

有網友近日在北京環球影城偶遇中國女星李冰冰，並曬出照片大讚「姐姐好酷」！她頭綁辮戴墨鏡霸氣十足，穿黑色背心加寬鬆工裝褲造型很颯。

來源：YouTube

網易娛樂報導，李冰冰在環球影城內開心遊玩，與玩偶合影時俏皮比「耶」，笑容滿面童心不減。

環球影城自開始內測之後，就有許多明星都被拍到進去遊玩，早前有陳偉霆、劉昊然、彭昱暢、魏大勳、王源、佟麗婭、董璇等等，人氣滿分。

此外，近日也有網友曬出一組在北京環球影城偶遇「丫丫」佟麗婭的照片，照片中，佟麗婭披著一頭長髮，身穿藍色上衣和黃色短裙，腳踩一雙運動鞋，打扮看起來活力甜美，並附文大讚「丫丫真人真的是太美太瘦了」。

佟麗婭站在路邊與好友交談，雙手還時不時地梳理著頭髮，雖說都是遠景照，但依舊能夠清楚看到丫丫臉上的燦爛笑容，好心情不言而喻。

還有一位偶遇佟麗婭的網友表示，他們一行人在環球影城見到佟麗婭兩次，第一次佟麗婭方沒讓他們拍照，第二次遇到，佟麗婭主動摘口罩跟他們合影，但是要求需要使用原相機拍照。

對於普通人來講，拍照或許更喜歡美顏相機，但是對於明星來講，美顏相機反而會降低他們的顏值，畢竟本人已經很美了，用了美顏相機，經過瘦臉、大眼濾鏡的加持，反而會起反效果。 在網友曬出的合影中，佟麗婭沒有戴帽子跟口罩，開心比出剪刀手，完全看不出來已經38歲了。

有網友在環球影城偶遇李冰冰。（取材自微博）
有網友在環球影城偶遇李冰冰。（取材自微博）

環球影城 北京 口罩

上一則

潔美李寇蒂斯領金獅獎 上演脫鞋秀

下一則

小珍妮佛承認有喜 梅根福克斯傳想再婚

延伸閱讀

戴雙層口罩防疫 先為耳朵減壓

戴雙層口罩防疫 先為耳朵減壓
北京環球影城試業 1張票炒到5000元 4黃牛被捕上熱搜

北京環球影城試業 1張票炒到5000元 4黃牛被捕上熱搜

吳亦凡供出47巨星沒用 傳吳母「涉嫌包庇」也被抓

吳亦凡供出47巨星沒用 傳吳母「涉嫌包庇」也被抓
傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

傳吳亦凡為減刑供出47人 名單全是大咖再爆案外案

熱門新聞

肖戰(右)、楊紫主演的「餘生，請多指教」原定9月8日開播，卻突然爆出撤檔消息。(取材自微博)

開播倒數 肖戰、楊紫新劇「餘生」突爆撤檔

2021-09-04 02:26
趙薇。(取材自趙薇工作室)

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

2021-09-02 05:30
謝霆鋒表明自己是中國人。取材自微博

謝霆鋒急退加拿大籍 親喊：我是中國人

2021-09-05 08:43
楊冪全新廣告辣秀好身材。（取材自微博）

楊冪低胸開叉「春光失守」新廣告大曬誘人身材

2021-09-07 20:12
趙薇。(取材自微博)

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

2021-09-01 19:06
王菲(左)與趙薇是多年好友。(取材自微博)

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

2021-09-03 20:14

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？