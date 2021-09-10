掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

蔡徐坤最新自拍照流出，照片中他也留起了鬍子。 （取材自微博）

中國廣電總局發文明確指出，要杜絕「娘炮」等畸形審美，大量流量藝人中槍。娛樂圈颳起的這股「掃娘風暴 」已經初見成效，為了響應「清朗行動」，黃子韜、蔡徐坤、王一博三位藝人開始秀肌肉 、蓄鬍子、留短髮，往「野性」方面靠攏。

網易娛樂報導，黃子韜在個人社交帳號中曬出一組照片，照片中，黃子韜在健身 房健身舉鐵，戴了一頂白色的帽子，肌肉線條明顯。

這和他在南韓和剛從南韓回來時濃妝艷抹的樣子形成強烈反差，據說黃子韜開始蓄鬚了，看來真的「硬」起來了。

黃子韜並不能算是這次「掃娘風暴」的受害者，他以往給觀眾的印象跟「娘炮」似乎不沾邊，這次改變大概只是「防患於未然」，也不排除是一種反諷。

蔡徐坤最新自拍照最近流出，照片中他也留起了鬍子，粉絲還誇讚「野性風」。

蔡徐坤以練習生身分出道，屬於中國本土第一代偶像練習生，也是目前最成功的團隊包裝產品。

從剛出道時的「唱跳、rap、籃球」，到如今的「野性風」，蔡徐坤已經在尋求轉變的路上。

王一博在最新一期「這！就是街舞4」中，展示令人眼前一亮的短髮造型。剪去長髮，除了可能是為了適應拍戲要求外，或許也是為了響應「清朗行動」。 王一博在最新一期《這！就是街舞4》中，展示了令人眼前一亮的短髮造型。（取材自微博）

王一博跟「娘炮」這個詞似乎並不沾邊，無奈最近經歷太多動蕩，先是因為在「野蠻生長」中二搭趙麗穎，導致兩家粉絲互撕。趙麗穎被官方警告，王一博也多少受到一些牽連。

之後，王一博和關曉彤共同參加錄製一檔節目，結果名額被取消。還有身兼多年的「天天向上」主持人職位，也因為新政策的出台，沒證書的他只能從主持人變成了嘉賓。 取材自微博

近期發生在王一博身上的事情，不得令他重新定位自己的人設。所以靠在「陳情令」中和肖戰炒「cp」成名的王一博，到了改變風格，轉變人設的時候了。