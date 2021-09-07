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遭點名是「限籍令」開鍘藝人？ 王力宏闢謠：假新聞

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏出面回應中國「限籍令」相關問題，表示網路上所流傳的一份7人名單是假新聞，已經造謠18個多月。（取材自微博）
王力宏出面回應中國「限籍令」相關問題，表示網路上所流傳的一份7人名單是假新聞，已經造謠18個多月。（取材自微博）

中國近來為了整肅娛樂圈，繼出許多限令，其中「限籍令」傳得沸沸揚揚，對於外傳王力宏成為「限籍令」開鍘名單，王力宏所屬經紀公司宏聲音樂回應「ETtoday星光雲」，表示「限籍令」是假新聞，已經造謠18個多月；王力宏目前人在台灣，專注於他創立的教唱APP「月學」。

網瘋傳中國將實施「限籍令」，並且流傳一份7人名單，包含美國籍劉亦菲、加拿大籍謝霆鋒、美國籍潘瑋柏、美國籍王力宏、加拿大籍趙又廷、新加坡籍李連杰，以及英國籍張鐵林等人。繼大導陳凱歌21歲兒子陳飛宇在7月底時證實已放棄美國國籍後，謝霆鋒也透過官方表明自己的國籍，5日接受央視的節目受訪時，透露已在申請放棄加拿大籍，強調自己是中國人。

杜汶澤。（取材自臉書）
杜汶澤。（取材自臉書）

擁有加拿大國籍的港星謝霆鋒面對國籍的質疑，他最近接受央視訪問透露已在申請放棄加拿大籍，強調自己是中國人，香港藝人杜汶澤則忍不住發文酸「全球中國人的典範」；近來傳出美國籍王力宏也遭點名，對此他則透過公司回應了。

杜汶澤曬出謝霆鋒的撐傘照，在臉書發文寫道「真心覺得，謝霆鋒做得好，是優秀的藝人，是全球中國人的典範！」接著更酸「大家應該『學習霆鋒好榜樣』，一起放棄外國護照，以身為中國人而驕傲」，還表示「放棄外國護照！一個都不能少！」，此則貼文可說是酸味十足。

常發文針砭時事的杜汶澤日前眼見大陸有很多藝人接連遭到封殺，他覺得很生氣，「因為，原本我覺得自己很特別的，現在已經淪為一個普通人！」此外，他還附上3個生氣皺眉的表情符號說：「氣bubu。」

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