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張鈞甯「非台獨」聲明 中國網友不買帳：別只PO微博

記者黃保慧／綜合報導
張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被中國網友質疑是台獨。（取材自微博）
張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被中國網友質疑是台獨。（取材自微博）

近期中國娛樂圈大整肅，台灣女星張鈞甯過去碩士畢業論文題目中因包含「我國」兩字，被中國網民質疑是台獨。張鈞甯工作室急忙發表聲明，強調，「她一直堅定地認同自己的中國人身分」。發文一出，引發中國網友熱議，有不少網友甚至要求希望她在另外兩個社群平台（臉書、Instagram）也發表聲明，留言處吵成一團！

「噓！星聞」報導，張鈞甯已經在聲明中強烈表達自己是中國人的身分，但許多中國網友仍然不買單，紛紛抓著她這份聲明繼續攻擊。有不少網友認為既然是聲明，那就應該要在各個社群媒體都發表，質疑她聲明只發在微博顯得誠意不足，有網友甚至留言表示：「不要微博特供，歐陽娜娜三件套走一波」、「Ins發一下台灣是中國領土，支持祖國統一很難嗎？玩微博特供文字遊戲毫無誠意」、「Ins等等也要發，兩面人不行」。

張鈞甯否認自己是台獨。（取材自微博）
張鈞甯否認自己是台獨。（取材自微博）

此外，也有不少支持的網友跳出來聲援張鈞甯，「不要造謠美女了」、「現在網路有些人真的有毛病」、「說發Ins的人，我們姐本來就不怎麼用Ins」、「『我不是台獨』，還要人家說幾遍？！」、「誰都可能是台獨，張鈞甯一定不是」。

張鈞甯2010年在中央大學產業經紀研究所的碩士論文，題目是「我國演藝人員經紀管理之法制問題」，出現「我國」兩字被陸網友質疑是台獨；另外還有6年前張鈞甯上節目接受盧秀芳訪問時，談論有關兩岸拍戲環境的差異。張鈞甯提到第一次去中國拍戲時，前一秒才剛跟同戲的演員打打鬧鬧，下一秒開拍後，同戲的演員立刻進入狀況，眼淚直掉，當時讓她很震驚，從那一刻起她就覺得「台灣不能輸」，因此也捲入這次的風波。

中國 台灣 微博

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