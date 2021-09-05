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整肅娛樂圈 清朗行動燒到周子瑜

記者李姿瑩、陳建嘉／綜合報導
周子瑜的中國大陸粉絲網站被官方要求整肅。(取材自Instagram)
周子瑜的中國大陸粉絲網站被官方要求整肅。(取材自Instagram)

大陸官方大動作整肅演藝圈追星文化，不只封殺「劣跡藝人」，還要求粉絲們導正追星亂象。這波名為「清朗行動」的整頓風潮也燒到韓團TWICE的台灣成員周子瑜，大型微博粉絲團被要求必須改名，其他有規模的粉絲團同樣收到通知，不得不低頭進行整併。

擁有23萬粉絲的「周子瑜吧_TZUYUbar」，先前發出一則公告，表示「為配合國家『清朗行動』，暱稱內包括：貼吧／XX站／中首／網宣／反黑／資源／BAR等的微博帳號，必須在兩周內修改暱稱」，並邀請粉絲們一起想新名字，但沒多久該則文章就被刪除。

相關行動並未隨著刪文結束，另一個周子瑜的粉絲團「WithYu周子瑜中文首站」名稱同樣不符官方要求，但該站選擇放棄帳號，直接改名為「WithYu周子瑜回憶書」，將人力資源整合至「周子瑜吧_TZUYUbar」。在最後的公告中，管理者坦言：「做出此決定我們也實屬無奈之舉，希望可以得到大家的諒解。」同時不諱言更名是「根據平台最新要求」。

相關消息傳至日韓粉絲們的耳中，大家皆感不可思議，南韓媒體也在報導中細數周子瑜過去遭貼政治標籤，現在連粉絲團名字都被干預，不滿反問「子瑜有什麼罪」。

微博 台灣 南韓

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