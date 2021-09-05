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除了李連杰、王力宏外 新加坡籍孫燕姿也列封殺黑名單

娛樂新聞組╱綜合報導
網傳孫燕姿是新一波遭封殺的藝人。(圖：環球音樂提供)
網傳孫燕姿是新一波遭封殺的藝人。(圖：環球音樂提供)

大陸官方大動作開鍘失德藝人及整頓粉絲圈文化，先前傳出一份「七人整頓名單」，包括擁有外國籍的李連杰、王力宏、謝霆鋒等人，如今又有消息傳出，孫燕姿、韋唯也成了新一波遭封殺的藝人，引起譁然。

綜合媒體報導，自吳亦凡、張哲瀚、鄭爽到趙薇等藝人相繼被封殺後，網路上便開始瘋傳下一波將被封殺的藝人名單，傳官方將頒布「限籍令」，並列出一份七人開鍘名單，包含劉亦菲（美國籍）、謝霆鋒（加拿大籍）、潘瑋柏（美國籍）、王力宏（美國籍）、趙又廷（加拿大籍）、李連杰（新加坡籍）、張鐵林（英國籍）。

中央社報導，如今又傳出一份新名單，人數多增加兩人，驚見新加坡籍的孫燕姿及有「中國惠妮休斯頓」之稱的歌手韋唯。爆料者指出，這些藝人未來很難再登上大陸舞台，而消息來源雖然真實性不明，但仍引發不小議論。

爆料還說，「今後這些已經加入外國國籍的明星們，將很難在中國的舞台上再次出現，再也不能在中國的舞台上大肆圈錢了」。

針對這份所謂封殺名單，網友顯得意見分歧。雖有人支持封殺，但較多數人則認為需視情況而定，只要沒有違法失德言行，加入外籍就要封殺便顯得過頭。也有人直指，像孫燕姿本來就是新加坡人，封殺她完全欠缺正當性。

對此，孫燕姿的經紀公司稍早回應：「不實傳言。」

網傳韋唯是新一波遭封殺的藝人。（取材自微博）
網傳韋唯是新一波遭封殺的藝人。（取材自微博）

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