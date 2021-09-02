趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇。(取材自趙薇工作室)

中國藝人趙薇 遭全面封殺，原因至今不明，但她和夫婿黃有龍的財產卻被曝光。兩人被指在香港 、新加坡 、法國均擁有或曾轉手多棟億元級豪宅莊園，且名下各持股或登記約20家公司。

這篇來自微信公號「i看見」的爆料文章，近日在中國網路大舉流傳，並將趙薇夫婦與阿里巴巴創辦人馬雲同在香港的豪宅相比。由於正逢趙薇被封殺，這篇文章為何會在此時出現，以及資料來源，都引起中國民眾的揣測。

新加坡永久居民 擁香港身分證

這篇文章提到，趙薇先前曾因為被質疑國籍問題，透過新浪微博公開自己的中國護照。然而，趙薇不但擁有新加坡的永久居民身分，也擁有香港身分證。

文章指出，趙薇和黃有龍在香港的豪宅，多半在2012年前後購買，且偏好一層一戶的夾層型海景房。2012年，兩人在香港登記設立離岸公司，再以這家公司的名義，一口氣買下位在荃灣的3棟豪宅。

文章說，這3棟豪宅中的1棟，趙薇夫婦先以港幣3800萬元買入，短線再以4800萬元出脫，扣除稅費後淨賺約800萬元。剩下2棟中的1棟面積450餘平方公尺（逾136坪），以7200萬元買進；另1棟面積約240平方公尺，4280萬元買進。

這篇文章說，這2棟豪宅目前雖未脫手，但由趙薇夫婦登記成立、並買下豪宅的這家離岸公司，董事卻悄悄變更為2名香港證券界人士。因此，外界很難知道趙薇夫婦是把這2棟豪宅出售了，還是用更隱密的方式躲避追查。

除上述3棟豪宅外，文章提到，趙薇夫婦在香港還有第4棟位在上環信德中心的海景豪宅，進價僅600餘萬元，已於2017年底售出，獲利卻達1000萬元。

文章說，趙薇夫婦的豪宅和「他們的土豪朋友馬老師」（馬雲）相比，還是寒磣不少。隨即提到馬雲曾先後以3億元及15億元買下香港豪宅，每平方公尺單價分別創下香港新高及全球第2高。

新加坡房產 可俯瞰全星風景

至於新加坡的資產，這篇文章說，趙薇夫婦2010年前後，先是在星國東海岸買入1棟港幣3000萬元的海景房。此後，兩人在豪宅區Ardmore Park買下一棟4房的豪宅。2020年9月底，兩人更花費人民幣1.38億元，在同一社區買下頂樓，可俯瞰全新加坡風景。

文章說，上述的頂樓豪宅，是趙薇夫婦以信託方式為已入籍新加坡的女兒買的，而以這種方式操作，夫婦必須各在星國已擁有1棟房子。此外，用入籍孩子名義購屋，可讓他們省下人民幣1000多萬元的稅賦，未來還可將資產指定給子女。

至於歐洲，文章說，趙薇2011年以400萬歐元買下法國Chateau Monlot酒莊，占地達7公頃，曾是法國國王路易十四的產業。

此外，文章還提到，截至8月27日，趙薇共與17家公司有關聯。其中包括，擔任香港文化產業聯合總會有限公司、家全七福酒家有限公司、雲峰娛樂集團有限公司的董事，但雲峰娛樂已於2018年11月解散。

文章還引述2017年4月的舊文章說，當時黃有龍名下至少在香港設立了27家公司，這還不包括開曼群島，百慕達、英屬維爾京群島等地設立的公司。